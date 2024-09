Die meistgehandelten Produkte: Tesla-Investoren optimistisch!

Nach einem Rücksetzer des DAX® am Freitag und einem Rückschlag der Commerzbank-Aktien, eröffnete der deutsche Leitindex heute zu Beginn trotzdem leicht im Plus.

Heute stehen Call-Optionsscheine auf Amazon.com hoch im Kurs. Der amerikanische Onlineversandhändler eröffnet ein neues Großlager in Rostock und setzt damit seinen Expansionskurs in Deutschland fort. Längerfristig sollen bis zu 1.000 Menschen beschäftigt werden. Auch im KI-Sektor gewinnt Amazon.com, wie viele andere Unternehmen, an Bedeutung. Amazon.com plant mit der Entwicklung von eigenen Machine Learning Chips, wie Trainium, bis zu 50% ihrer Kosten einzusparen.

Auch Long-Faktor-Optionsscheine auf Tesla sind heute gefragt. Die Tesla-Aktien konnten in den letzten Wochen einen beachtlichen Kursanstieg verzeichnen. Obwohl kürzlich eine Testfahrt des Auto-Pilots abgebrochen werden musste und die Sicherheit in Frage gestellt wurde, scheinen die Anleger optimistisch. Außerdem profitiert das Unternehmen von der steigenden Nachfrage nach Fahrzeugen in China.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HC6F53 3,26 18737,00 Punkte 19047,17 Punkte 67,69 Open End DAX® Call HD8R3R 2,91 18749,00 Punkte 18478,32 Punkte 63,26 Open End DAX® Call HD81Q3 5,29 18749,00 Punkte 18229,91 Punkte 34,59 Open End DAX® Put HC6KU5 3,87 18737,00 Punkte 19107,57 Punkte 55,66 Open End Commerzbank AG Put HD5FX2 1,41 15,14 EUR 16,38 EUR 15,85 Open End

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD6KVA 9,13 18741,00 Punkte 18800,00 Punkte 20,53 16.09.2025 DAX® Call HD79D1 1,08 18752,00 Punkte 19100,00 Punkte 172,83 15.10.2024 DAX® Call HD8ACN 3,49 18752,00 Punkte 18700,00 Punkte 52,92 22.10.2024 DAX® Call HD82MT 0,560 18752,00 Punkte 19000,00 Punkte 315,46 01.10.2024 Amazon.com Inc. Call HB953B 2,20 191,60 USD 175,00 USD 7,64 15.01.2025

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Commerzbank AG Long HC5DRP 0,83 149,975 EUR 13,08 EUR 9 Open End DAX® Long HD1GPF 0,75 18789,00 Punkte 17981,13 Punkte 25 Open End Tesla Inc. Long HD2QPK 7,78 238,25 USD 158,98 USD 3 Open End DAX® Long HD6SGH 10,25 18798,50 Punkte 14048,77 Punkte 4 Open End eBay Inc. Short HD31P2 4,47 62,72 USD 94,10 USD -2 Open End

