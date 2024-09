Nach der Erholung zum Wochenstart zeichnet sich im Dax auch am Dienstag ein kleines Plus ab. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisiert der X-Dax für den deutschen Leitindex einen Anstieg um ein halbes Prozent auf 18.934 Punkte. Der Dax nähert sich in kleinen Schritten wieder dem Rekord der Vorwoche bei 19.044 Punkten.

Nach der Zinswende der US-Notenbank hatte er zwar erstmals die Marke von 19.000 Punkten geknackt, sich aber zunächst nicht über den alten Zwischenhochs vom Mai und September etablieren. Auch der US-Börse fehlt es nach der deutlichen Zinssenkung der US-Notenbank an frischem Schwung. Der Dow Jones kommt auf Rekordniveau nur noch mühsam voran und den Nasdaq-Indizes fehlen Anschlussgewinne. Sie sind immer noch ein gutes Stück von ihren Höchstständen Mitte Juli entfernt.

Unter den Einzelwerten stechen Baywa vorbörslich mit einer massiven Kurserholung hervor. Der erste Entwurf des von dem angeschlagenen Agrarkonzern beauftragten Sanierungsgutachtens stimmt die Führung optimistisch, dass die Verhandlungen über das Sanierungskonzept erfolgreich abgeschlossen werden können.

Gewinne an der Wall Street – Dow Jones mit Rekordhoch

Gestützt von einem anhaltenden Zinsoptimismus haben die amerikanischen Aktienmärkte ihren jüngsten Höhenflug zu Beginn der neuen Börsenwoche gebremst fortgesetzt. Konjunkturdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Leitindizes. Die Wirtschaftstätigkeit in den USA - gemessen am S&P Global Flash Composite Output Index - verlangsamte sich Anfang September etwas. Der Dow Jones erreichte im Verlauf ein Rekordhoch bei 42.190 Punkten.

Auch in Asien Gewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag deutlich zugelegt. Stützungsmaßnahmen in China sorgten an den Märkten für Rückenwind.

Chinas Zentralbank hat wegen der schwächelnden Wirtschaft in der Volksrepublik weitreichende Konjunkturmaßnahmen angekündigt. Dadurch sollen die Zinsen auf bestehende Immobilienkredite sinken, wie der Gouverneur der Behörde, Pan Gongsheng, in Peking sagte.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 37.940 Hang Seng 18.929 + 3,74 Prozent CSI 300 3.336 + 3,84 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 134,63 - 0,09 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,150 - 1,04 Prozent 10-jährige US-Anleihen 3,756 + 0,43 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,1116 + 0,04 Prozent USD / JPY 143,88 + 0,19 Prozent EUR / JPY 159,94 + 0,23 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 74,59 USD + 0,69 USD WTI 71,15 USD + 0,78 USD

Umstufungen von Aktien

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 42 (47) EUR - 'NEUTRAL'

- MORGAN STANLEY HEBT BIONTECH AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-W.) - ZIEL 145 (93) USD

- JEFFERIES SENKT STARBUCKS AUF 'UNDERPERFORM' - ZIEL 76 USD

- CITIGROUP SENKT JUNIPER AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 40 USD

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SAINT-GOBAIN AUF 105 (100) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BP AUF 540 (590) PENCE - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SHELL AUF 3100 (3200) PENCE - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 62 (65) EUR - 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT OMV AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 46 (43) EUR

- JPMORGAN SENKT REPSOL AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 14 (17) EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 155 (165) CHF - 'OVERWEIGHT'

- MORGAN STANLEY SENKT AKER BP AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 240 NOK

- MORGAN STANLEY SENKT ENERGEAN AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 1100 PENCE

- UBS HEBT AMS-OSRAM AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 1,60 (1,20) CHF

- UBS SENKT SWATCH AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 127 (178) CHF

- UBS SENKT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 144 (153) CHF - 'BUY'

Termine Unternehmen

08:00 DEU: Tui, Buchungsupdate

08:00 ENG: Smiths Group, Jahreszahlen

08:30 DEU: DHL Group (Pressegespräch zur Vorstellung der Strategie 2030 mit Tobias Meyer, Vorstandsvorsitzender der DHL Group, und Melanie Kreis, Finanzvorstand der DHL Group), Frankfurt

09:00 FRA: Legrand (Capital Markets Day)

Termine Konjunktur

10:00 DEU: Ifo-Index 9/24

14:30 USA: Philidelphia-Fed-Dienstleistungsindex 9/24

15:00 BEL: Geschäftsklima 9/24

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 7/24

15:00 USA: S&P CoreLogic-Index 7/24

16:00 USA: Conference Board Verbrauchervertrauen 9/24

16:00 USA: Richmond-Fed-Herstellerindex 9/24

