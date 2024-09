MSCI World - Unverändert von Hoch zu Hoch!

Die Korrektur von Juli/August brachte beim MSCI World einen nahezu idealtypischen Pullback an die alten Ausbruchsmarken bei rund 3.250 Punkten. Auf diesem Niveau bildete damals die Kombination aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 3.442 Punkten), einer alten Trendlinie sowie diversen horizontalen Unterstützungen ein markantes Haltebündel. Hier hat das Weltaktienbarometer zudem mit einem sog. „Hammer“ bzw. einem „morning star“ gleich zwei konstruktive Kerzenmuster ausgeprägt. Beide Formationen konnte der Index inzwischen nutzen und in neue Rekordstände (3.700 Punkte) ummünzen. Dank des Vorstoßes in „uncharted territory“ kann die Kursentwicklung der letzten Wochen zudem als „V-Formation“ interpretiert werden (siehe Chart). Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes ergibt sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von gut 300 Punkten, welches im Umkehrschluss zu einem Kursziel von fast 4.000 Punkten führt. Auf dem Weg in diese Region markiert die Kombination aus zwei verschiedenen Fibonacci-Projektionen (3.820/3.847 Punkte) ein wichtiges Etappenziel. Als Absicherung ist dagegen das jüngste Verlaufstief bei 3.506 Punkten prädestiniert.

MSCI World (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart MSCI World

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

