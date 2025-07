DAX® - Verhaltener Halbjahresauftakt

Der DAX® ist verhalten in das 2. Halbjahr 2025 gestartet. Nach einem Kursplus von 20 % in den ersten sechs Monaten des Jahres ist das den deutschen Standardwerten jedoch gegönnt. Grundsätzlich halten wir an den konstruktiven Chartsignalen der letzten Tage fest. Zur Erinnerung: Beim DAX® hat sich die 50-Tages-Linie (akt. bei 23.510 Punkten) zuletzt als Sprungbrett nach Norden erwiesen. Damit kam die Kursentwicklung im Juni als klassische Korrekturflagge interpretiert werden. Perspektivisch legt dieses Konsolidierungsmuster einen Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei 24.479 Punkten nahe. Solange die altbekannte Schlüsselzone bei 23.400/23.300 Punkten nicht wieder unterschritten wird, halten wir an den positiven „Flaggen-Implikationen“ fest, zumal die US-Aktiencharts sehr gut aussehen ( siehe die Analsye zum S&P 500®) . Hervorheben möchten wir an dieser Stelle das „golden cross“ beim Nasdaq-100® und beim S&P 500®. Als weitere Mutmacher für den DAX® sind die im Juli günstige Saisonalität sowie das starke 1. Halbjahr zu nennen. Letzteres zieht regelmäßig weitere Anschlussgewinne nach sich. Als Stop-Loss gilt es dagegen, die o. g. Schlüsselzone bei 23.400/23.300 Punkten zu beachten.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

