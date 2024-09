Bitcoin Bullrun & Altcoin Season 2024 - Wie stehen die Chancen dafür in Q4? Mit @Bitcoin2Go

In diesem Video beleuchten Mirco Recksiek von Bitcoin2Go und Richard “Richy” Dittrich von Boerse Stuttgart Group die aktuellen Entwicklungen rund um den Kryptomarkt und blicken auf einen spannenden September zurück.

Dabei stehen folgende Fragen im Raum: Welche Auswirkungen haben die jüngsten Zinssenkungen auf die Finanzmärkte? Was denkt der Investmentgigant Blackrock über die Zukunft von Bitcoin? Ist der kürzlich zugelassene Ethereum-ETF wirklich relevant, und welchen Einfluss könnten die aktuell wieder steigenden Gas-Gebühren auf den ETH-Preis? Positive Entwicklungen bei Altcoins – was steckt hinter dem neuen Optimismus? Russland und China im Bitcoin-Handel und Mining: Was bedeutet die

möglicherweise wachsende Rolle dieser beiden Länder für den Bitcoin-Markt?



Das und vieles mehr gibt es im BISON Monatsrückblick September!





