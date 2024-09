IRW-News: Nano One Materials Corp.: Nano One erhält 12,9 Millionen USD an Fördermitteln vom US-Verteidigungsministerium für die Erweiterung der nordamerikanischen Lithiumeisenphosphat-Produktion in der Candiac Anlage

IRW-PRESS: Nano One Materials Corp.: Nano One erhält 12,9 Millionen USD an Fördermitteln vom US-Verteidigungsministerium für die Erweiterung der nordamerikanischen Lithiumeisenphosphat-Produktion in der Candiac Anlage

Highlights:

- DPA-Titel III-Amt gewährt Nano One 12,9 Mio. USD (rund 17,8 Mio. CAD)

- unterstützt Kapazitätserweiterung der Lithiumeisenphosphat-(LFP)-Produktion in Candiac sowie der Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in Burnaby

- erweitert industrielle LFP-Basis und stärkt die Energiesicherheit in Nordamerika

- fördert die Nutzung der bestehenden Anlagenfläche, innovativer Technologien und des Know-hows

- baut auf anderen Subventionen, Finanzierungen, Partnerschaften und Vertriebspipeline auf

26. September 2024, Vancouver, Kanada (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) / IRW-Press / Nano One® Materials Corp. (Nano One oder das Unternehmen), ein Cleantech-Unternehmen mit einem patentierten Verfahren für die kostengünstige, treibhausgasarme Herstellung von Kathodenaktivmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien, freut sich bekannt zu geben, dass es vom US-Verteidigungsministerium (Department of Defense; DoD) im Rahmen des Titel-III-Programms des Defense Production Act Investments (DPAI) nicht rückzahlbare Fördermittel in Höhe von 12,9 Millionen USD (rund 17,8 Millionen CAD) erhalten hat.

Das Projekt wird die laufenden Arbeiten in den Einrichtungen des Unternehmens in Burnaby in British Columbia sowie in Candiac in Québec unterstützen und gilt vom 1. Juli 2024 bis Ende 2026.

Mit den Geldern sollen die Kapazitäten am Standort von Nano One in Candiac in Québec, der einzigen Produktionsanlage für Lithiumeisenphosphat (LFP) in ganz Nordamerika, erweitert werden. Die Fördermittel sollen im Wesentlichen die Energiesicherheit verbessern, indem der Aufbau einer widerstandsfähigen industriellen Basis sowie einer LFP-Batterie-Lieferkette in den USA und Kanada beschleunigt wird.

Das Projekt berücksichtigt auch die Energiesicherheitsanforderungen des Verteidigungssektors, indem es die Produktvalidierung und potenzielle Verkäufe an Kunden unterstützt, zu denen, wie bereits zuvor bekannt gegeben, auch Zulieferer der US-Regierung zählen.

Nano One setzt sich für stabile Lieferketten von Batteriematerialien in Nordamerika ein, sagte Dan Blondal, CEO und Gründer von Nano One, und lobt das US-Verteidigungsministerium für seine Unterstützung für den gesamten Lithium-Ionen-Batteriesektor. Diese Gelder bauen auf unseren bestehenden Aktiva in Candiac und anderen Kapitalquellen auf, um unsere Partnerschaften, unsere Vertriebspipeline sowie unsere Kommerzialisierungspläne zu beschleunigen und gleichzeitig den Wert für unsere Mitarbeiter und Aktionäre zu steigern. Die Due-Diligence-Prüfung des Verteidigungsministeriums bestätigt nicht nur die steigende Marktnachfrage im Hinblick auf LFP und dessen Bedeutung für eine starke industrielle Basis für die Energiesicherheit, sondern erkennt auch Nano One für sein umfassendes Know-how, seine strategischen Ziele und die Vorteile seines One-Pot-LFP-Produktionsverfahrens an.

Auch die kanadische Regierung hat die zunehmende Bedeutung der LFP-Lieferkette erkannt, indem sie Lithium, Phosphor und hochreines Eisen auf die Liste der wichtigen Mineralien gesetzt hat1.

Auf dem Weltmarkt hat sich ein entscheidender Wandel hin zur LFP-Technologie vollzogen, die im Vergleich zu den herkömmlichen Lithium-Nickel-Mangan-Kobaltoxid-Kathodenmaterialien erhebliche Vorteile in puncto Kosten, Sicherheit, Versorgungssicherheit und Umweltverträglichkeit bietet.

LFP-Batterien eignen sich für großvolumige Hochleistungsanwendungen in stationären Energiespeichersystemen (ESS) und Elektrofahrzeugen (EV). Auf dem lokalen chinesischen Markt machten LFP-Batterien in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 65 Prozent der gesamten Batterieproduktion des Landes aus.2 Weltweit beherrscht China rund 95 Prozent der LFP-Produktionskapazität.3 Nordamerika und andere Länder reagieren auf diese Wettbewerbsbedrohung und bereiten sich auf eine ähnlich hohe Nachfrage vor, indem sie Unternehmen wie Nano One und neuartige Technologien unterstützen, die zum Aufbau zuverlässiger, sicherer und unabhängiger Lieferketten beitragen können.

Das patentierte One-Pot-Verfahren von Nano One macht die Abwasseraufbereitung und vorgelagerte chemische Umwandlungsschritte überflüssig, indem es die Herstellung von CAM-Grundstoffen (pCAM) und CAM kombiniert. Diese Innovationen verringern die Kosten, die Energieintensität sowie die Herausforderungen bei der Erteilung von Umweltgenehmigungen in industriellem Maßstab und könnten den freien Handel mit Rohstoffquellen ermöglichen sowie die Einführung von LFP für stationäre ESS- und EV-Anwendungen in Nordamerika beschleunigen.

Hintergrund von Nano One

Mitte 2021 erkannte Nano One die aufkommenden LFP-Möglichkeiten und begann mit der Umsetzung einer Strategie, die im vierten Quartal 2022 zum entscheidenden Erwerb einer zehn Jahre alten LFP-Produktionsanlage in Candiac in Québec sowie zur Integration von deren überaus erfahrenem Team führte (www.irw-press.com/de/news/nano-one-uebernimmt-johnson-matthey-battery-materials-canada_65954.html). Die Anlage wurde umfunktioniert, um das One-Pot-LFP-Verfahren des Unternehmens im kommerziellen Maßstab zu testen und zu demonstrieren.

Die Abfallaufbereitungssysteme der Anlage wurden nicht mehr benötigt und in weiterer Folge stillgelegt, wodurch Platz für die Installation und Inbetriebnahme von One-Pot-Reaktoren mit einer Kapazität von 200 Tonnen pro Jahr frei wurde.

Die Anlage in Candiac wird nun zu Demonstrationszwecken, Probennahmen sowie Bewertungen verwendet und dient zudem als Grundlage für FEL-Designstudien und das verfahrenstechnische Designpaket (LFP CAM Package). Sie bietet einen entscheidenden Vorteil in Nordamerika, da sie heute Kathodenmaterialien in kommerziell relevantem Maßstab herstellen kann. Mithilfe der Unterstützung durch die Fördermittel des Defense Production Act Title III kann die Kapazität erweitert werden, um die Ziele des Unternehmens in puncto Kundenvalidierung, Produktion und Technologielizenzierung voranzutreiben.

Der langfristige Plan von Nano One besteht darin, LFP-CAM-Pakete weltweit zu lizenzieren und einzusetzen und seine Einnahmequellen durch Lizenzgebühren, technische Dienstleistungen und die Beschaffung von Ausrüstungen sowie durch den Verkauf von LFP von seiner Anlage in Candiac zu diversifizieren. Die angepeilten Lizenznehmer umfassen EV-, Batterie- und Chemieunternehmen in den Bereichen Elektrofahrzeuge und stationäre Energiespeichersysteme (ESS).

- https://nanoone.ca/news/nano-one-and-worley-sign-license-and-alliance-agreements-to-jointly-develop-market-and-deploy-cathode-plant-design

- https://nanoone.ca/news/nano-one-and-worley-provide-insights-into-strategic-partnership-and-market-opportunities-in-cathode-active-materials-production)

1Government of Canada, Government of Canada Releases Updated Critical Minerals List, Juni 2024. Verfügbar unter: https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2024/06/government-of-canada-releases-updated-critical-minerals-list.html

2 Fastmarkets, LFP batteries extend dominance over NCM batteries in China. Verfügbar unter: www.fastmarkets.com/insights/lfp-batteries-extend-dominance-over-ncm-batteries-china

3 International Energy Agency (IEA), Global EV Outlook 2024, page 80. Verfügbar unter: https://iea.blob.core.windows.net/assets/a9e3544b-0b12-4e15-b407-65f5c8ce1b5f/GlobalEVOutlook2024.pdf

Über Nano One®

Nano One® Materials Corp. (Nano One) ist ein Cleantech-Unternehmen, das die Art und Weise, wie Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden, weltweit verändert. Die Anwendungen umfassen Elektrofahrzeuge, stationäre Energiespeichersysteme (ESS) und Unterhaltungselektronik.

Das patentierte One-Pot-Verfahren des Unternehmens verringert die Kosten, die Kohlenstoffintensität (geringere Treibhausgasemissionen), den ökologischen Fußabdruck sowie die Abhängigkeit von problematischen Lieferketten.

Die Skalierbarkeit ist belegt und wird in der LFP-(Lithiumeisenphosphat)-Pilotproduktionsanlage von Nano One in Québec nachgewiesen - der einzigen Anlage und Expertise dieser Art außerhalb Asiens. Strategische Kooperationen und Partnerschaften mit internationalen Unternehmen wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen eine globale Wachstumsstrategie durch Technologielizenzierung und Joint Ventures.

Nano One hat eine Finanzierung von der kanadischen Regierung, der US-Regierung und der Regierung von British Columbia erhalten. Das Unternehmen nutzt seine umfassende Branchenexpertise und plant die Lizenzierung und den Einsatz von Designpaketen für sauberere Kathodenherstellungsanlagen, um weltweit wettbewerbsfähige und schneller auf den Markt kommende Lösungen für Batteriematerialien anzubieten.

Weitere Informationen finden Sie unter nanoOne.ca.

Firmenkontakt:

Paul Guedes

E-Mail: info@nanoone.ca

Tel.: +1 (604) 420-2041

Vorsorglicher Hinweis und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: den Erhalt des Gesamtbetrags der angekündigten Mittel während der Laufzeit des DoD-Projekts; die Entwicklung der Technologie, der Lieferketten und der Pläne für den Ausbau und den Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; die gegenwärtigen und zukünftigen Geschäfte und Strategien des Unternehmens; die Absicht, das Geschäft, den Betrieb, die Einnahmen und die potenziellen Aktivitäten des Unternehmens auszubauen; die Nachfrage und die Akzeptanz in der Branche; den Verkauf von LFP und potenzielle Abnahmeverpflichtungen; die Wettbewerbsbedingungen; die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Funktionen und beabsichtigten Vorteile der Technologie und der Produkte von Nano One; die Entwicklung der Technologie, der Lieferketten und der Produkte des Unternehmens; die Skalierbarkeit der entwickelten Technologie; die laufenden und zukünftigen Kooperations-, Entwicklungs- und Optimierungsforschungsprojekte; den erfolgreichen und rechtzeitigen Beginn einer Kommerzialisierungsphase; den Zweck der Erweiterung seiner Anlagen; die Lizenzierungs- und Joint-Venture-Möglichkeiten des Unternehmens und/oder potenzielle Lizenzvereinbarungen; die potenzielle Eignung des Unternehmens und den Nutzen der jüngsten weltweiten behördlichen Entscheidungen; fortgesetzte Innovation bei Herstellungsprozessen, Ausrüstung und Recycling; die erfolgreiche Umsetzung der Meilensteine des Unternehmens; und die Beschleunigung und Umsetzung der Pläne des Unternehmens - die von der Unterstützung, den Zuschüssen und der langfristigen Unterstützung durch die Aktionäre des Unternehmens abhängen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von Begriffen wie glauben, erwarten, vorhersehen, planen, beabsichtigen, fortsetzen, schätzen, können, werden, sollten, fortlaufend, anvisieren, Ziel, potenziell oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, erkannt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Meinungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den erfolgreichen Abschluss und Erhalt des Gesamtbetrags der angekündigten Mittel während der Laufzeit des DoD-Projekts; allgemeine und globale wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen; die nächsten Schritte und die rechtzeitige Ausführung der Geschäftspläne des Unternehmens; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau, die Skalierung und den operativen Betrieb der Kathodenproduktionsanlagen; erfolgreiche aktuelle oder zukünftige Kooperationen mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen; das erfolgreiche Erreichen der Meilensteine des Unternehmens; die Ausführung der Pläne des Unternehmens, die von Unterstützung und Zuschüssen abhängen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen; die Kommerzialisierung der Technologie und der Patente des Unternehmens über Lizenzen, Joint Ventures und unabhängige Produktion; die erwartete weltweite Nachfrage, die Annahme und das prognostizierte Wachstum für LFP-Batterien; und andere Risikofaktoren, die in der MD&A des Unternehmens und im Jahresbericht vom 27. März 2024, beide für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr, sowie in den jüngsten Wertpapierdokumenten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, auf die hier verwiesen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Bitte beachten Sie, dass alle Links, die zu Webseiten Dritter führen, nur zu Informationszwecken dienen. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt, die Richtigkeit oder irgendeinen anderen Aspekt dieser Webseiten. Darüber hinaus haftet das Unternehmen nicht für Schäden oder Verluste, die sich aus der Nutzung oder dem Zugriff auf Webseiten Dritter ergeben, auf die von unserer Plattform aus verlinkt wird. Die Nutzer sollten nach eigenem Ermessen vorgehen und die Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien der Webseiten Dritter prüfen, bevor sie auf deren Inhalte zugreifen oder mit ihnen interagieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76970

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76970&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA63010A1030

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.