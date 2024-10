AKTIE IM FOKUS: Prosus dank Tencent-Rally auf Hoch seit mehr als drei Jahren

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Internet-Holding Prosus haben dank einer anhaltenden Kursrally der Beteiligung Tencent ihren jüngsten Höhenflug am Mittwoch fortgesetzt. Am Vormittag stiegen die Papiere der Niederländer auf den höchsten Stand seit Juli 2021. Zuletzt notierten sie 4,5 Prozent höher bei 41,52 Euro und waren damit Spitzenreiter im EuroStoxx-50-Index .

Seit Mitte September haben Prosus bereits rund ein Viertel zugelegt. Im Jahresverlauf summiert sich der Kursgewinn schon auf fast 54 Prozent. Damit sind sie knapp hinter Unicredit zweitbester EuroStoxx-Wert im laufenden Jahr.

Der Prosus-Aktienkurs profitiert seit Tagen von seiner knapp 25-prozentigen Beteiligung am chinesischen Internetkonzern Tencent. Dessen Kurs wiederum reagierte positiv auf die jüngsten Ankündigungen der chinesischen Regierung, die heimische Wirtschaft anzukurbeln. An der Hongkonger Börse verteuerten sich die Tencent-Papiere am Mittwoch um 5,7 Prozent./edh/jha/