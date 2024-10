Ausschüttung steigt um 35 %: Mutiert die T-Mobile-US-Aktie jetzt etwa zum Dividendenstar?

Als Anleger freut man sich ja in der Regel immer, wenn eine ansehnliche Dividende auf dem Konto gutgeschrieben wird. Doch wenn es um die Titelauswahl geht, dann wissen wir, dass eine Investition in Aktien, die eine hohe Dividendenrendite aufweisen, durchaus Risiken mit sich bringen kann.

Schön wäre es also, einen Wert mit annehmbarer Ausschüttungsrendite und großem Zukunftspotenzial ausfindig zu machen. Denn hier könnte man für einen längeren Zeitraum die Chance auf überdurchschnittliche Dividendenzahlungen haben.

Ein umfangreiches Wachstum kann man derzeit im Technologiesektor wahrnehmen. Wobei die meisten Technologiekonzerne aber keine allzu hohen Dividenden zahlen. Erfreulicherweise bin ich mit dem Telekom-Unternehmen T-Mobile US (WKN: A1T7LU) nun aber auf einen Titel gestoßen, der für Dividendenjäger eventuell interessant sein könnte.

Ausschüttung stark angehoben

Beschäftigen wir uns doch gleich als Erstes einmal mit der Dividendenpolitik von T-Mobile US. Hier hatte es zuletzt einen regelrechten Paukenschlag gegeben. Auf ihrem Capital Markets Day am 18.09.2024 hat die Tochter der Deutschen Telekom nämlich eine Dividendenerhöhung von 35 % bekannt gegeben.

Somit werden die Aktionäre ab Dezember mit 0,88 US-Dollar eine um 23 Cent höhere Quartalsausschüttung erhalten als noch drei Monate zuvor. Legt man den aktuellen Kurs zugrunde, dann betrug die Dividendenrendite bis heute 1,28 %. Durch die starke Anhebung steigt sie aber jetzt auf 1,73 % an.

Und die Dividendenhistorie von T-Mobile US ist noch sehr kurz. Das Mobilfunkunternehmen hat nämlich erst Ende letzten Jahres damit begonnen, eine Gewinnbeteiligung zu zahlen. Somit könnte die diesjährige Steigerung vielleicht erst den Auftakt für eine lange Serie von weiteren Anhebungen darstellen.

Nun gut, gegenüber seinen Konkurrenten AT&T (WKN: A0HL9Z) und Verizon (WKN: 868402) mag die Dividendenrendite von T-Mobile US sicherlich noch etwas niedrig erscheinen. Man sollte hier deshalb vielleicht die Betrachtungsweise noch etwas ausweiten.

Schauen wir dafür einmal auf die Fünf-Jahres-Performance der drei Aktien. Hier konnte man mit T-Mobile US inklusive der Dividenden eine Rendite von 167 % erzielen. Während man bei AT&T und Verizon trotz inkludierter Dividenden nur auf ein unterdurchschnittliches Ergebnis von minus 3,99 bzw. minus 4,35 % blicken kann.

Will unermüdlich weiter wachsen

Die unterschiedlichen Aktionärsrenditen sind darauf zurückzuführen, dass T-Mobile US seine beiden Konkurrenten überholen konnte. Dies ist größtenteils auf die Transformation des Unternehmens in Verbindung mit der Umstellung auf 5G zurückzuführen.

Denn T-Mobile US war vor dem Jahr 2020 noch eine Discount-Marke, die zwar von niedrigen Preisen profitierte, aber ein eher schlechtes Netz vorzuweisen hatte. Dies änderte sich 2020 aber mit der Sprint-Übernahme. Diese und geschickte Frequenzkäufe konnten T-Mobile US schließlich bei der Umstellung von 4 auf 5G tatsächlich einen Netzwerkvorteil verschaffen.

Ganz aktuell hat man zudem auf dem oben erwähnten Capital Markets Day seine Strategie für weiteres Wachstum präsentiert. Im Grunde geht es dabei um folgende vier Punkte.

Investition in ein KI-gestütztes Netzwerk, um sich als führender Mobilfunkanbieter in den USA zu behaupten. Konzentration auf Regionen, in denen man noch unterrepräsentiert ist und die Fokussierung auf Geschäftskunden, um kontinuierlich weitere Marktanteile hinzuzugewinnen. Bis zum Jahr 2028 möchte man die Anzahl seiner 5G-Breitbandkunden von heute 5,6 Mio. auf dann 12 Mio. Nutzer erhöhen. Kundenservice soll durch die Zusammenarbeit mit OpenAI KI-gestützt verbessert und optimiert werden.

T-Mobile US verspricht sich davon bis 2027 ein jährliches Wachstum des EBITDA von 7 % und der Free Cashflow soll in diesem Zeitraum um 8 % pro Jahr zulegen. In der US-Telekommunikationsbranche wäre man damit führend. Zusätzlich ist durch die gute Prognose sicherlich auch die nächsten Jahre ein kontinuierliches Dividendenwachstum keineswegs auszuschließen.

Die Aktie von T-Mobile US wird aktuell zu einem Kurs von 204,48 US-Dollar (27.09.2024) gehandelt und weist damit ein 2024er-KGV von 22 auf. Diese Bewertung ist meiner Ansicht nach aufgrund der mittelfristigen Aussichten sicherlich als durchaus moderat einzustufen.

Wer wie ich glaubt, dass der Technologiekonzern seinen Wachstumspfad weiter beschreiten und auch seine Dividendenpolitik sehr aktionärsfreundlich fortführen wird, könnte also durchaus einmal einen etwas genaueren Blick auf die T-Mobile-US-Aktie werfen.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von T-Mobile US.

