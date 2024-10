onvista Optionsschein Spezial – Omega und Volatilität einfach erklärt

Direkt zum Video auf YouTube

In dieser Folge werden wichtige Informationen zu den beliebten Optionsscheinen, einer Unterkategorie der Hebel-Produkte, vermittelt. Viele private Trader nutzen diese weit verbreiteten Produkte, ohne sie allerdings in Gänze zu verstehen. Dabei kommt es immer wieder zu Fehlern und Missverständnissen, die sehr teuer werden können. Matthias Hüppe, Zertifikate Experte bei HSBC, geht in diesem Video auf die häufigsten Fehler ein – und wie man sie vermeiden kann. Dabei wird von Hebel, Omega und Laufzeit bis hin zur sehr wichtigen Volatilität und impliziten Volatilität die wichtigsten Grundbegriffe der Lehre der Optionsscheine einfach und anschaulich erläutert.

Auch den großen Unterschieden und der Vorteile von Optionsscheinen im Vergleich zu klassischen Optionen wir ein Abschnitt gewidmet. Eine Abgrenzung zu den weit verbreiteten Knock Out Produkten darf ebenfalls nicht fehlen, was dazu führt, dass am Ende dieses Videos klar ist, welches Produkt für welche Handelsgelegenheit das Richtige ist.

Falls Ihr das Ganze auch nachlesen wollt oder noch detailliertere Informationen sucht, dann empfehlen wir Euch das Buch „Zertifikate und Optionsscheine“ von der HSBC, das ihr unter dem folgenden Link kostenlos als PDF abrufen könnt: (WERBUNG): ►https://hsbc-zertifikate.de/home/ebooks.html

++ Hierbei handelt es sich um ein Werbevideo mit freundlicher Unterstützung von HSBC ++