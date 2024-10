Maplebear - Aus Widerstand wird Unterstützung

Maplebear Inc. bietet unter dem Namen Instacart Online-Lebensmitteleinkaufsdienste für Haushalte in Nordamerika an. Das Unternehmen verkauft und liefert Lebensmittel und bietet Abholdienste über eine mobile Anwendung und eine Website an. Außerdem betreibt es virtuelle Convenience Stores und bietet Software-as-a-Service-Lösungen für Einzelhändler an.

Weiterlesen mit Plus-AbonnementNoch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Premium-Artikel lesen

Chartzeit: Exklusive Trading- und Investmentideen

Xetra® Echtzeitkurse für Aktien, ETNs und ETCs

15 Tage kostenlos als Neukunde testen Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Nur 9,90 € pro Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung