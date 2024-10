Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben es am Mittwoch zunächst ruhig angehen lassen. Der Dax drehte nach einem kleinen Schwächeanfall zum Handelsstart noch in der ersten Handelsstunde wieder ins Plus und notiert aktuell unverändert zum gestrigen XETRA-Schlusskurs um 19.065 Punkte.

Positive Impulse lieferte am Vorabend der US-Technologiesektor, der hierzulande allerdings nicht soviel Gewicht hat. Die globalen Vorgaben sind aber gemischt, denn in China bekam die jüngste Kursrally einen weiteren herben Dämpfer: Der Leitindex CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten sackte im späten Handel um rund 6 Prozent ab. Dort wächst die Sorge, dass die für die jüngste Kursrally verantwortlichen Konjunkturimpulse nicht ausreichen könnten, um die Anleger von einer nachhaltigen Erholung des Aktienmarktes zu überzeugen.

Continental gefragt

Die Aktien von Continental haben am Mittwochmorgen in der ersten Handelsstunde von etwas freundlicheren Signalen mit Blick auf die Jahresprognose profitiert und merklich angezogen - mit einem Zuwachs von über fünf Prozent war die Aktie größter Gewinner im Dax.

Conti habe signalisiert, dass die Jahresziele bei einem guten vierten Quartal noch erreichbar seien, schrieb Bernstein-Analyst Harry Martin nach einem letzten Informationsgespräch mit Analysten vor dem Quartalsbericht der Hannoveraner. Es drohe also keine Gewinnwarnung, was für einen Kurssprung ausreichen könnte, so Martin.

In die Gegenrichtung ging es hingegen für die Bayer-Aktie - mit einem Abschlag von über 5 Prozent war der Titel ohne neue Nachrichten größter Verlierer im deutschen Leitindex am Morgen. (mit Material von dpa-AFX)