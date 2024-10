Bayer hat mal wieder juristische Schwierigkeiten in den USA. Diesmal geht es um die Chemikalie PCB, die der von Bayer übernommene Konzern Monsanto bis in die Siebziger-Jahre vertrieb und die für Umweltschäden verantwortlich sein soll. Das oberste Gericht im US-Staat Washington hat nun entschieden, einen entsprechenden Fall anzunehmen, der in unterer Instanz zugunsten von Bayer entschieden worden war. Die Aktie gibt heute deutlich nach. Profi-Trader Martin Goersch verrät euch im Video, wieso ihn der Absturz nicht überrascht und was er jetzt von der Aktie hält.

Direkt zum Video auf YouTube