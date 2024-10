Zweifel an Konjunkturbelebung schicken China-Börsen auf Talfahrt

Frankfurt (Reuters) - Die chinesischen Aktienmärkte sind am Mittwoch unter Druck geraten.

Investoren zeigten sich enttäuscht über fehlende Details zu den Konjunkturhilfen und machten nach dem jüngsten Höhenflug Kasse. Die Börse Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verloren je 4,2 Prozent.

Eine Pressekonferenz der Wirtschaftsplanungsbehörde brachte den auf frische Impulse lauernden Anlegern entgegen den Erwartungen keine neuen Informationen. "Die Enttäuschung ist zwar verständlich, erscheint aber verfrüht und fehlgeleitet", sagte Vishnu Varathan vom Finanzdienstleister Mizuho. Es sei nicht Aufgabe der Behörde, Details zu fiskalischen Anreizen oder geldpolitischen Maßnahmen zu liefern. Chinas Zentralbank will mit ihrem bislang umfassendsten Maßnahmenpaket seit der Pandemie der Wirtschaft der Volksrepublik zu neuem Schwung verhelfen. Trotz einer Reihe von Maßnahmen ist es der Regierung bislang noch nicht gelungen, das Wachstum stärker anzuschieben. Eine starke Belastung für die Wirtschaft bleibt der angeschlagene Immobiliensektor. Tourismusaktien gehörten am Mittwoch zu den größten Verlierern. Die Ausgaben während der Feiertage haben jüngsten Daten zufolge noch nicht das Niveau vor der Pandemie erreicht. Trotz der Schwäche in China blieben die Märkte in Japan im Aufwärtstrend. Anleger dort gingen vermehrt davon aus, dass die US-Wirtschaft eine Rezession vermeiden könnte. In Tokio gewann der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,9 Prozent auf 39.277 Punkte, während der breiter gefasste Topix 0,3 Prozent zulegte. Im Fahrwasser der festeren Wall Street legten vor allem Technologiewerte zu. Aktien des Nvidia-Zulieferer Advantest stiegen um 3,8 Prozent. Ebenfalls unter den Favoriten waren die Titel des Chip-Riesen Tokyo Electron, die 1,1 Prozent gewannen. Energieunternehmen waren angesichts des jüngsten Rückgangs der Rohölpreise die größten Verlierer unter den Sektoren. Die Papiere der Raffinerien Idemitsu Kosan und Inpex fielen um 2,8 und drei Prozent.

Asiatische Aktienindizes am Kurse um 08:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 39.277,96 +0,9%

Topix 2.708,21 +0,3%

Shanghai 3.341,73 -4,2%

CSI300 4.078,30 -4,2%

Hang Seng 20.964,91 +0,2%

Kospi Kein Handel

----------

Währungen Kurse um 08:00

Uhr

Euro/Dollar 1,0973

Pfund/Dollar 1,3093

Dollar/Yen 148,59

Dollar/Franken 0,8579

Dollar/Yuan 7,0612

Dollar/Won 1.341,82

(Bericht von Tom Westbrook, Kevin Buckland und Colleen Howe, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)