Nach fortgesetztem Rekordlauf am Vortag und anschließenden Gewinnmitnahmen wird der Dax zur Wochenmitte wenig verändert erwartet. Die Vorgaben sind überwiegend schwach und erste Quartalsberichte europäischer Konzerne enttäuschten zudem. In den USA gerieten am Vorabend die Kurse vor allem im Techsektor unter Druck. In Europa bekam die Berichtssaison mit einer Gewinnwarnung des Chipbranchen-Ausrüsters ASML und enttäuschenden Quartalszahlen des Luxuskonzerns LVMH erste Dämpfer.

Rund eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,02 Prozent auf 19.482 Punkte.

Für Thomas Altmann, Portfolio-Manager von QC Partners stellt sich mit Blick auf den Dax inzwischen die Frage: „Macht die Rally nur eine Pause oder ist sie zu Ende?“ Historisch gesehen, so argumentiert er, habe der deutsche Leitindex mehr als die Hälfte seiner Rekordhochs in ersten Halbjahren erzielt und die aktuell bisher ähnliche Tendenz passe gut in dieses Bild. Das aber würde dann für eine nachhaltige Fortsetzung der Rally nicht sehr optimistisch stimmen.

Analyst Martin Utschneider von Finanzethos verweist unterdessen auf einen weiterhin intakten Aufwärtstrend.

Der Dax atmet durch, fällt aber nicht ab.

Am Vortag hatte das hiesige Börsenbarometer mit 19.633 Zählern erneut eine Bestmarke erreicht, anschließend aber an Schwung verloren und knapp im Minus geschlossen.

Dow Jones rutscht nach Rekordhoch ins Minus

An den US-Börsen ist es nach den jüngsten Rekorden am Dienstag bergab gegangen. Der Dow Jones stellte zwar direkt zu Handelsbeginn mit 43.277 Punkten einen neuen Rekord auf, rutschte dann aber schnell ins Minus.

Asiens Börsen im Minus

Die wichtigsten Börsen in Asien liegen auch am Mittwoch im Minus. Auf die Stimmung an der japanischen Börse in Tokio drückte eine überraschend triste Prognose des niederländischen Chipindustrieausrüsters ASML. Vor allem Werte aus der Chipbranche gerieten in Tokio unter Druck.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.180 - 1,83 Prozent Hang Seng 20.247 - 0,35 Prozent CSI 300 3.814 - 1,08 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 133,70 - 0,04 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,228 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,033 - 0,05 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0888 - 0,05 Prozent USD / JPY 149,25 + 0,03 Prozent EUR / JPY 162,50 - 0,03 Prozent

Rohöl

Anleihenindex Punkte Veränderung Brent 74,52 USD + 0,27 USD WTI 70,88 USD + 0,30 USD

Umstufungen von Aktie

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 7,10 (6,50) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 265 (260) EUR - 'OUTPERFORM'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GOLDMAN SACHS AUF 520 (472) USD - 'OVERWEIGHT'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ALSTOM AUF 24 (16) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 96 (95,90) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT L'OREAL AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 325 (390) EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 685 (720) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/JEFFERIES NIMMT ENI MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 17 EUR

- WDH/JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 560 (600) EUR - 'HOLD'

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR PROSUS AUF 53,60 (50,00) EUR - 'OVERWEIGHT'

- WDH/UBS SENKT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 415 (440) EUR - 'NEUTRAL'

Termine Unternehmen

07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q3-Umsatz

12:45 USA: U.S. Bancorp, Q3-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen

22:10 USA: Alcoa, Q3-Zahlen

GBR: British American Tobacco, Capital Markets Day

CHE: Swiss Re, Branchentreffen in Baden-Baden (Call 10.00 Uhr)

Termine Konjunktur

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 8/24

08:00 GBR: Verbraucherpreise 9/24

08:00 GBR: Erzeugerpreise 9/24

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Export- und Importpreise 9/24

Redaktion onvista/dpa-AFX