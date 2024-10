Käufer weiter am Ruder | TSMC Zahlen stimmen zuversichtlich

Die Banken haben ihre Hausaufgaben gemacht und saubere Ergebnisse Abgeliefert und mit TSMC hat der wichtigste Chipproduzent ebenfalls nachgelegt und sehr solide Zahlen präsentiert.

Ein Sprung von knapp 10 Prozent sorgt für Erleichterung nach den enttäuschenden ASML Zahlen diese Woche bei Ki und Chip Unternehmen.

Mit Spannung wird zudem auf die EZB Zinsentscheidung geblickt. Eine weitere Senkung um 0,25 % wurde kurz nach 14:15 vermeldet. Die dritte Senkung um 25 BP in diesem Jahr.

Die Wirtschaftsaussichten der EU trüben sich ein, die Inflation ist mit 1,8% im September weiter rückläufig. Die Senkung war an den Börsen bereits eingepreist.

Der Zahlenreigen geht in seine nächste Runde, europäisch enttäuschten NOKIA und Nestlé die Investoren, Merck und Sartorius überzeugten.

Die Wall Street verarbeitet derweilen Zahlen u.a. von Blackstone, der Key Corp und Travelers.

Daten zum Arbeitsmarkt fielen mit 241k vs 260 k erwartet besser aus, ebenso die Einzelhandelsumsätze + 0,4 %.





