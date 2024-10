Börse am Morgen 18.10.2024

Nach der dritten Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) und einem weiteren Rekordhoch für den Dax haben es die Anleger vor dem Wochenende ruhiger angehen lassen, der Index konnte allerdings in der ersten Handelsstunde zurück über die 19.600er Marke klettern, der späte Abverkauf an der Wall Street wurde zumindest am Morgen erst einmal ignoriert.

Am Donnerstag hatte die Europäische Zentralbank den Leitzins erneut gesenkt und mit Blick auf mögliche künftige Schritte darauf verwiesen, die Konjunkturentwicklung abwarten zu wollen. Die Wachstums- und Inflationsrisiken seien aber weiterhin abwärtsgerichtet. "Die Finanzmärkte interpretierten dies als Hinweis darauf, dass die EZB ihre Geldpolitik robuster lockern könnte als zuvor angenommen", schrieb Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Postbank.

Autowerte gefragt

Unter den Einzelwerten legten in Frankfurt die Autowerte zu. Die Porsche AG setzte sich mit einem Kursplus von 2,5 Prozent an die Dax-Spitze. Dahinter kletterten auch Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz höher.

Kommentare bewegen Adidas

Bevor die Berichtssaison hierzulande erst kommende Woche so richtig ins Rollen kommt, bewegten auch Analystenstimmen die Aktienkurse. Nach der abermals erhöhten Jahresprognose von Adidas stufte die Baader Bank den Sportartikelhersteller auf "Add" nach oben.

Adidas komme bei der Rückkehr zur Profitabilität schneller als von ihm erwartet voran, schrieb Analyst Volker Bosse. Die Adidas-Papiere stiegen 1,5 Prozent.

Stratec im Fokus

Bei den Nebenwerten im SDax sorgte Stratec mit einer gekappten Umsatzprognose für Gesprächsstoff. Der Diagnostikspezialist erwartet nun schlimmstenfalls leicht rückläufige Erlöse im laufenden Jahr. Daraufhin stufte Hauck Aufhäuser Investment Banking den SDax-Konzern auf "Sell" ab. Die Stratec-Aktien fielen zwei Prozent in Richtung ihres Jahrestiefs. (mit Material von dpa-AFX)