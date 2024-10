Rückblick:

Das charttechnische Fazit des jüngsten Wochenausblicks vom vergangenen Montag lautete wie folgt:

Unterhalb von 1,0890 Dollar bekämen die Verkäufer trendverstärkende Signale. Erst oberhalb von 1,1000 Dollar würde sich die charttechnische Situation für die Käuferseite wieder ein wenig entspannen.

Das Währungspaar ging den Weg des geringsten Widerstands und setzte im Wochenverlauf in den unteren 1,08er-Bereich zurück, nachdem die EZB am Donnerstagnachmittag erwartungsgemäß den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt hatte. Was steht in der bevorstehenden Handelswoche an?

Ausblick:

In der bevorstehenden Handelswoche stehen - im Gegensatz zur Vorwoche - kaum nennenswerte Daten oder Events auf dem Kalender. Lediglich am Donnerstagvormittag ist mit erhöhter Volatilität zu rechnen, wenn die Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich, Deutschland und der Eurozone veröffentlicht werden. Ansonsten stehen im Wochenverlauf eher Wirtschaftsdaten aus der zweiten Reihe auf dem Kalender.

Charttechnischer Ausblick:

Seit Beginn des Kalendermonats Oktober hat der Euro gegenüber dem US-Dollar drei Wochen in Folge zum Teil recht deutlich nachgegeben. Aus charttechnischer Sicht spricht aktuell wenig dafür, dass sich dies in der bevorstehenden Handelswoche ändern wird.

So lange den Käufern kein Comeback zurück über die 1,10er-Marke gelingt, ist der Weg des geringsten Widerstandskurzfristig weiter südwärts in den Bereich um 1,0750 Dollar.

Dort befindet sich eine Trendunterstützung im Wochenchart. Dieser Bereich könnte das Ziel der aktuell weiterhin laufenden Verkaufswelle sein.

Montag: nur Daten aus der zweiten Reihe

Dienstag: 21:15 Uhr Rede Christine Lagarde

Mittwoch: 20:00 Uhr Fed Beige Book

Donnerstag: 09:15 bis 10 Uhr Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe FR/DE/EZ

Freitag: 10:00 ifo-Index, 16 Uhr Uni Michigan Sentiment