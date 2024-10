Silber – Das Gold des kleinen Mannes knackt wichtige Marke!

Silber sprang heute auf den höchsten Stand seit Ende 2012! Gemessen an der Performance seit Jahresbeginn, zog der Silberpreis damit am Goldpreis vorbei. Historische Entwicklungen sind bekanntlich kein Indiz für künftige Entwicklungen. Anhaltend geopolitische Spannungen und die Aussicht auf (weitere) Zinssenkungen seitens führender Notenbank könnten dem Edelmetall mittelfristig jedoch weiteren Rückenwind geben.

Dem Silver Institute zufolge ist die jährliche Nachfrage nach Silber seit 2021 höher als das Angebot. In den zurückliegenden Jahren ist vor allem der Bedarf im Photovoltaikbereich kräftig gestiegen. 2015 steuerte die industrielle Nutzung knapp 43 Prozent zur Gesamtnachfrage bei. Seither legte die Nachfrage in diesem Sektor über 55 Prozent zu. Nach Einschätzung des Silver Institute wird der Industriesektor in diesem Jahr über 58 Prozent der Gesamtnachfrage ausmachen.

Die Minenproduktion ging seit 2015 allerdings deutlich zurück und der Recyclingbereich kann diese Lücke trotz Wachstum in den zurückliegenden Jahren nicht schließen. Das anhaltende Angebotsdefizit stützt den Silberpreis. Silber als Investment spielt eine untergeordnete Rolle. Bei Edelmetallen bevorzugen die Investoren meist Gold. Silberinvestments brachen 2023 um rund zwei Drittel gegenüber dem Vorjahr ein. In diesem Jahr könnte das Gold des kleinen Mannes – angesteckt von der Goldrally – den Experten zufolge jedoch wieder leicht zulegen und damit die Angebotslücke gar noch vergrößern.

Edelmetalle wie Gold und Silber profitieren aktuell von den geopolitischen Unsicherheiten und Inflationsängsten. Eine sichtliche Entspannung im Nahen Osten und Ukrainekonflikt könnte jedoch zu einem Stimmungsumschwung bei Edelmetallen, wie Silber, führen und die Notierungen deutlich nach unten drücken.

Chart: Feinunze Silber



Widerstandsmarken: 36,35/38,80 USD

Unterstützungsmarken: 28,40/30,00/32,35 USD

Der Kurs für eine Feinunze Silber bildet seit Februar diesen Jahres einen Aufwärtstrend. Nach einer Konsolidierung von Juni bis Anfang September nahm das Edelmetall den Aufwärtstrend wieder auf und überquerte am Freitag das Maihoch von 32,35 USD. Mit diesem Ausbruch deutet sich eine Beschleunigung der Aufwärtsbewegung an. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren sind aufwärtsgerichtet. Die nächste Zielmarke ist die 138,2%-Retracementlinie bei 36,35 USD. Unterstützung findet der Silberpreis auf Höhe der Ausbruchslinie sowie im weiteren Verlauf bei 30 USD (Unterkante des kurzfristigen Aufwärtstrendkanals). Ein nachhaltiger Stimmungswandel deutet sich frühestens unterhalb von 30 USD an.

Feinunze Silber in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 04.10.2023 – 21.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Feinunze Silber in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 22.10.2015 – 21.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Silberpreises teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Tradingmöglichkeiten

