Tagesausblick für 24.10.: DAX – Anleger warten auf neue Impulse. Beiersdorf und MTU Aero Engine berichten.

Der DAX® bewegte sich heute in einer engen Range um den gestrigen Schlussstand. Die Technologietitel bewahrten den Index dabei vor größeren Verlusten. Aktuell fehlt ein signifikanter Impulsgeber. Die teils guten Unternehmensdaten versetzten die Investoren bisher noch nicht in Kauflaune. Morgen werden vor allem aus Europa eine Reihe von Quartalszahlen erwartet. Zudem richten sich die Blicke auf die US-Arbeitsmarktzahlen.

Das Bild am Anleihemarkt bleibt zwiegespalten. In den USA zogen die Renditen heute weiter an. Die Rendite für 10-jährige US-Staatspapiere erreichte dabei die Marke von 4,25 Prozent. In Europa stagnierten die Rentenpapiere mehrheitlich auf dem Niveau des gestrigen Schlussstands. Damit weitete sich der Zinsspread zwischen US-Anleihen und vergleichbaren Bundesanleihen aus. Dies wirkte auch auf den EUR/USD-Kurs, der heute unter die Marke von 1,08 USD tauchte. An den Rohstoffmärkten blieb es hingegen ruhig. Edelmetalle wie Gold und Silber sowie die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil bewegten sich jeweils in der gestrigen Range.

Unternehmen im Fokus

Atoss Software meldete für das abgelaufene Quartal ein Umsatzplus und ein überraschend starkes operatives Ergebnis. Der Konzern erhöhte daraufhin die Gewinnprognose. Anleger quittierten die Zahlen mit einem leichten Kursplus. Die Deutsche Börse legte ebenfalls überzeugende Zahlen vor und erhöhte die Prognose für das Gesamtjahr. Dennoch schloss die Aktie leichter. Evotec erhält von Bristol Myers eine Meilensteinzahlung. Hintergrund sind Fortschritte im Bereich sogenannter Molecular Glue Degrader. Anleger quittierten dies mit einem Kursaufschlag. FlatexDEGIRO kam nach einem schwachen Ausblick heute unter Druck. Der Aktienkurs von Infineon setzte die Achterbahnfahrt der zurückliegenden Tage heute fort. Dabei ging es im frühen Handel zunächst deutlich nach oben. Unterstützung bekam das Papier von guten Zahlen von Texas Instruments. Nachhaltige Kaufimpulse dürften sich jedoch frühestens oberhalb von EUR 32 zeigen. TUI bestätigte heute den Ausbruch über das Junihoch von EUR 7,50. Die nächste Hürde liegt bei EUR 8,00.

Morgen werden unter anderem Beiersdorf, Danone, Hermes, Kone, MTU Aero Engines, Orange, Siltronic, STMicroelectronics, Symrise, Takkt und Unilever Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen.

Wichtige Termine:

Germany-PMI Flash

ECB’s Lane speaks at conference

United States-Jobless

Cleveland Federal Reserve Bank President Hammack gives welcome at inflation

ECB’s Buch speaks at central banking event

ECB’s McCaul speaks at IIF conference

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 19.490/19.550/19.600/19.666/19.808 Punkte Unterstützungsmarken: 19.073/19.171/19.343 Punkte Der DAX® setzte den kurzfristigen Abwärtstrend heute fort. Das Augenmerk richtet sich somit auf den Bereich zwischen 19.300 Punkte (Unterkante des Abwärtstrendkanals) und dem heutigen Tief von 19.343 Punkte. Sinkt der Leitindex unter diese Zone droht eine Konsolidierung bis 19.171 Punkte. Kaufimpulse zeigen sich frühestens oberhalb von 19.490 Punkte. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 17.09.2024 – 23.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 24.10.2019 –23.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 97,92* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 90,15** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 100,22*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.10.2024; 17:20 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 6,08* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 4,80 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 6,57* 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 7,05* 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.10.2024; 17:20 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.