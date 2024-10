Wilde zwei Wochen brechen an | Boeing macht Kapitalerhöhung

Die Wall Street startet uneinheitlich, profitiert aber in Teilen von zwei globalen Faktoren. Der eingeschränkte Schlag Israels gegen den Iran sorgt für einen deutlichen Rücklauf bei den Energiepreisen. In Folge geht es bei den Aktien des Transportsektors und bei den Flug- und Kreuzfahrtgesellschaften aufwärts. In Japan sinkt wiederum das Risiko, dass die Bank of Japan in naher Zukunft die Zinsen weiter anheben wird. Der Yen ist entsprechend schwach, mit dem Yen-Carry-Trade in Schwung. Ausleihungen auf Yen-Basis fließen zumeist in die Aktien des US-Big-Tech-Sektors. Entsprechend freundlich ist der Nasdaq. Was den US-Wahlkampf betrifft, liegt Trump weiterhin im Vorteil. Die von Hass, vulgären Angriffen gegen Harris und Rassismus geprägte Wahlkampf-veranstaltung im Madison Square Garden sorgt nach dem Wochenende selbst bei Republikanern für eine Welle der Entrüstung.



