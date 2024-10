EQS-News: Vossloh liefert Schienenbefestigungs- und Weichensysteme für insgesamt rund 75 Mio.€ zum Bau einer neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke in Marokko

EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Vossloh liefert Schienenbefestigungs- und Weichensysteme für insgesamt rund 75 Mio.€ zum Bau einer neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke in Marokko



29.10.2024 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vossloh liefert Schienenbefestigungs- und Weichensysteme für insgesamt rund 75 Mio.€ zum Bau einer neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke in Marokko

Auftrag der marokkanischen Staatsbahn ONCF dient dem Bau der Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen Casablanca und Marrakesch

Auslieferungen erfolgen von 2024 bis 2028

Vertragsunterzeichnung über Weichensysteme am 28. Oktober 2024 in Rabat im Beisein Seiner Majestät König Mohammed VI. von Marokko, des französischen Staatspräsidenten und seiner Wirtschaftsdelegation

Werdohl, 29. Oktober 2024. Vossloh hat einen Großauftrag von der marokkanischen Staatsbahn ONCF (Office National des Chemins de Fer) erhalten. Er umfasst die Lieferung von Weichen und Weichenkomponenten im Wert von umgerechnet knapp 50 Mio.€ bis 2027 sowie die Lieferung von Schienenbefestigungssystemen für etwa 25 Mio.€ bis zum Jahr 2028. Die Komponenten dienen dem Bau der zirka 245 Kilometer langen Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen den Metropolen Casablanca und Marrakesch. Die Strecke soll Geschwindigkeiten von bis zu 320 km/h erlauben und die reguläre Fahrtzeit zwischen beiden Großstädten signifikant verkürzen.

Die Auslieferungen der Schienenbefestigungen beginnen bereits im laufenden Jahr, die der Weichensysteme und -komponenten folgen im Jahr 2025, sodass die Fertigstellung des Streckenabschnitts rechtzeitig vor Beginn der Fußballweltmeisterschaft 2030 erfolgen kann. Das Hochgeschwindigkeitsnetz in Marokko wird derzeit massiv ausgebaut. Aktuell können nur auf dem rund 200 Kilometer langen Abschnitt zwischen den Städten Tanger und Kenitra Geschwindigkeiten von mehr als 300 km/h gefahren werden. Bis zum Jahr 2040 soll das Hochgeschwindigkeitsnetz Marokkos auf eine Länge von 1.300 Kilometern anwachsen.

Der Vertrag über die Weichensysteme und -komponenten wurde am Abend des 28. Oktober 2024 in Rabat im Beisein Seiner Majestät König Mohammed VI. von Marokko sowie des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron unterzeichnet.

„Wir freuen uns sehr über das erneute Vertrauen dieses wichtigen Kunden. Der Bau solcher anspruchsvollen Hochgeschwindigkeitsstrecken erfordert höchste Standards in Bezug auf Qualität und Zuverlässigkeit. Mit unseren innovativen, hochwertigen Produkten und unserem tiefgreifenden und umfassenden Verständnis des Fahrwegs Schiene können wir diese Anforderungen erfüllen und haben uns einmal mehr als bevorzugter Partner durchgesetzt“, sagt Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG, und ergänzt: „Wir sind bereits seit mehreren Jahrzehnten am Aufbau eines modernen, nachhaltigen und leistungsstarken Transportsystems in Marokko beteiligt. Es freut uns, dass wir weiterhin zur Förderung grüner Mobilität in der Region beitragen können.“

Kontaktdaten für die Medien:

Andreas Friedemann

Telefon: +49 (0) 2392 52-608

E-Mail: Presse@vossloh.com

Kontaktdaten für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

Telefon: +49 (0) 2392 52-609

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com

Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit rund 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren.

Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit etwa 75 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern.

Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte Vossloh mit etwa 4.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.214,3 Mio.€.

29.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Vossloh Aktiengesellschaft Vosslohstr. 4 58791 Werdohl Deutschland Telefon: +49 (0)2392 52 - 359 Fax: +49 (0)2392 52 - 219 E-Mail: investor.relations@vossloh.com Internet: www.vossloh.com ISIN: DE0007667107 WKN: 766710 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2017667

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2017667 29.10.2024 CET/CEST