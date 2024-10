AKTIE IM FOKUS: Alphabet beflügelt von Zahlenwerk - Rekord rückt wieder näher

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien der Google-Mutter Alphabet haben am Mittwoch ihre dreimonatige Richtungssuche hinter sich gelassen. Nachdem diese geprägt war von Gewinnmitnahmen im Sommer, einer Erholung im September und Stagnation im Oktober, sorgten starken Zahlen nun für einen Kurssprung um fast sieben Prozent. Der Kurs der A-Gattung erreichte mit bis zu 182 US-Dollar das höchste Niveau seit Ende Juli. Er näherte sich damit wieder dem Rekord von 191,75 US-Dollar.

Das am Vorabend vorgelegte Zahlenwerk zum dritten Quartal stieß bei Anlegern und Analysten gleichermaßen auf ein positives Echo. Die Google-Mutter habe durch die Bank überzeugt und in allen Bereichen die Umsatzerwartungen übertroffen, schrieb Analyst Brent Thill von Jefferies Research in seinem ersten Kommentar. Auch den Ausblick wertete er positiv, da Verbraucher, Werbetreibende und Unternehmen weiterhin Geld ausgäben.

Analyst Douglas Anmuth von der US-Bank JPMorgan hob drei Punkte positiv hervor: Die zunehmende Zuversicht des Konzerns in die Google-Suche mittels Künstlicher Intelligenz (KI), eine starke Beschleunigung im Cloud-Geschäft und das Ergebnispotenzial durch die Kostenstruktur unter dem neuen Finanzchef Anat Ashkenazi.

Auch Analyst Ingo Wermann von der DZ Bank sprach in einem ersten Kommentar von "sehr guten Zahlen". Das Werbegeschäft laufe gut und die Cloud-Sparte mit Rekordergebnissen noch besser. Er bezeichnete diese als "Star des Quartals" dank hochvolumiger Aufträge und der Nachfrage nach KI-Lösungen. Wermann erwartet, dass sich die positive Entwicklung des Google-Mutterkonzerns fortsetzen wird.

Die guten Nachrichten sorgten für Erleichterung unter den Anlegern. Denn in den vergangenen Monaten waren diese in konjunkturell unsichereren Zeiten skeptischer geworden: Vom Juli-Rekord bei 191,75 US-Dollar war der Kurs bis Anfang September um 23 Prozent abgesackt. Die darauf folgende Erholung sorgt jetzt im Chart für Aufsehen. Denn erstmals seit Anfang August wurde wieder die mittel- bis langfristig relevante Linie des 100-Tage-Durchschnitts übertroffen.

Analysten hoben auf Basis der neuen Erkenntnisse reihenweise ihre Kursziele für die A- oder C-Gattungen von Alphabet an. Als besonders optimistisch kristallisiert sich dabei das Analysehaus Jefferies mit einer Zielmarke von 235 Dollar für die A-Aktie heraus. Auf dem aktuellen Niveau würde dies einen Anstieg um fast 30 Prozent bedeuten - trotz der Erholung seit Anfang September, die sich mittlerweile auf fast 23 Prozent beläuft./tih/gl/he