Am deutschen Aktienmarkt bleiben die Anleger zur Wochenmitte wohl skeptisch. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start liegt der Dax vorbörslich mit 0,13 Prozent im Minus bei 19.452 Punkten. Der Bereich um 19.400 Punkte, wo sich in den vergangenen Tagen häufig Käufer gefunden hatten, könnte in Gefahr geraten.

Zu viele Unsicherheiten wie die anstehende US-Präsidentschaftswahl, Quartalszahlen großer Tech-Konzerne sowie Konjunkturdaten lassen Marktteilnehmer vorsichtiger werden.

Am Vorabend gab es nach dem US-Börsenschluss unterschiedliche Signale aus dem Techsektor: So kamen die Quartalszahlen der Google-Mutter Alphabet gut an. Der Chipkonzern AMD indes enttäuschte. Halbleiterwerte standen deshalb am Mittwoch vorbörslich unter Druck, wie die Abschläge etwa für Infineon von 0,9 Prozent zeigten.

Im Fokus steht Volkswagen nach Quartalszahlen. Das Kursminus belief sich auf Tradegate auf 1,5 Prozent zum Xetra-Schluss. Die gesamte Branche schwächelt derzeit, unter anderem weil es in China nicht mehr rund läuft. Dies verstärkt den Druck auf den Volkswagen-Konzern. Zudem sorgen die EU-Zusatzzölle auf aus China importierte Elektroautos unter Anlegern im Autosektor für Unmut.

Durchwachsene Ergebnisse an der Wall Street

Vor dem Quartalsbericht der Google-Mutter Alphabet haben am Dienstag die Anleger frischen Mut gefasst. Nach einem schwächeren Handelsstart legten am Dienstag vor allem Technologiewerte zu und sorgten letztlich für deutliche Gewinne an der Nasdaq. Davon wurde auch der S&P 500 mit nach oben gezogen, während der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones in leicht negativem Terrain verharrte.

Asiens Börsen nicht einheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.277 + 0,96 Prozent Hang Seng 20.366 - 1,62 Prozent CSI 300 3.889 - 0,90 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 132,87 + 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 10-jährige US-Anleihen

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0819 + 0,01 Prozent USD / JPY 153,37 + 0,01 Prozent EUR / JPY 165,93 + 0,01 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 71,57 USD + 0,45 USD WTI 67,71 USD + 0,50 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 10,60 (7) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 61 (58) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SNP AUF 56 (49) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT BECHTLE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 39 (52) EUR

- JEFFERIES STARTET LUFTHANSA MIT 'HOLD' - ZIEL 6,40 EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 42 (41) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 4,80 (4,60) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- RBC HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 270 (265) EUR - 'OUTPERFORM'

- UBS HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 280 (279) EUR - 'BUY'

- RBC HEBT ZIEL FÜR ALPHABET A-AKTIE AUF 210 (204) USD - 'OUTPERFORM'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ALPHABET A-AKTIE AUF 235 (220) USD - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR ALPHABET A-AKTIE AUF 192 (187) USD - 'NEUTRAL'

- BOFA HEBT INCYTE AUF 'BUY' - ZIEL 90 USD

- UBS HEBT ZIEL FÜR PAYPAL AUF 85 (72) USD - 'NEUTRAL'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR PAYPAL AUF 86 (82) USD - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR PAYPAL AUF 87 (79) USD - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VISA AUF 324 (325) USD - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ALPHABET A-AKTIE AUF 210 (208) USD - 'BUY'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ERICSSON AUF 70 (48) SEK - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR NOKIA AUF 3,50 (3) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 6,10 (5,80) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG STARTET BRUNELLO CUCINELLI MIT 'BUY' - ZIEL 110 EUR

- BERENBERG STARTET HERMES MIT 'BUY' - ZIEL 2330 EUR

- BERENBERG STARTET KERING MIT 'HOLD' - ZIEL 230 EUR

- BERENBERG STARTET LVMH MIT 'BUY' - ZIEL 695 EUR

- BERENBERG STARTET MONCLER MIT 'HOLD' - ZIEL 57 EUR

- BERENBERG STARTET RICHEMONT MIT 'HOLD' - ZIEL 140 CHF

- BERENBERG STARTET SWATCH MIT 'SELL' - ZIEL 165 CHF

- CITIGROUP SENKT BRIDGEPOINT AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 350 PENCE

- HSBC HEBT ADMIRAL AUF 'BUY' - ZIEL 3300 PENCE

- JEFFERIES STARTET EASYJET MIT 'BUY' - ZIEL 680 PENCE

- JEFFERIES STARTET IAG MIT 'BUY' - ZIEL 270 PENCE

- JEFFERIES STARTET RYANAIR MIT 'HOLD' - ZIEL 17,10 EUR

- JEFFERIES STARTET WIZZ AIR MIT 'UNDERPERFORM' - ZIEL 1020 PENCE

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SAINT-GOBAIN AUF 114 (111) EUR - 'OVERWEIGHT'

- MORGAN STANLEY HEBT ITM POWER AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 40 PENCE

- MORGAN STANLEY SENKT LLOYDS AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 65 PENCE

- MORGAN STANLEY SENKT NEL AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 3,50 NOK

- STIFEL STARTET INFICON MIT 'HOLD' - ZIEL 1100 CHF

- UBS HEBT ZIEL FÜR HSBC AUF 710 (658) PENCE - 'NEUTRAL'

- UBS HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 6,30 (6,20) EUR - 'BUY'

Termine Unternehmen

05:15 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen

06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen

06:45 CHE: UBS, Q3-Zahlen (9.00 h Analystencall, 10.45 h Pk)

06:55 DEU: Kion, Q3-Zahlen (15.00 h Analystencall)

07:00 CHE: Sandoz, Q3-Zahlen

07:00 AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen

07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen (10.00 h Pk, 8.30 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Fuchs, Q3-Zahlen (10.00 h Pk, 12.00 h Analystenkonferenz)

07:00 FRA: Rexel, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Nexans, Q3-Umsatz

07:30 FRA: Schneider Electric, Q3-Umsatz

07:30 DEU: Volkswagen AG, Q3-Zahlen (9.00h Analysten- und Pressecall)

07:30 NLD: Wolters Kluwer, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Aston Martin, Q3-Zahlen

08:00 GBR: GlaxoSmithKline, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Next, Q3-Umsatz

08:00 CHE: Glencore, Q3-Produktionsbericht

08:00 IRL: Bank of Ireland, Q3-Umsatz

09:00 ESP: Endesa, Q3-Zahlen

11:30 USA: Caterpillar, Q3-Zahlen

11:30 USA: GE Healthcare Technologies, Q3-Zahlen

11:45 USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen

12:00 USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen

12:45 USA: AbbVie, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Airbus Group, Q3-Zahlen (19.30 h Analystenkonferenz)

17:45 FRA: Axa, Q3-Umsatz

21:00 USA: Ebay, Q3-Zahlen

21:00 USA: Booking, Q3-Zahlen

21:00 USA: Microsoft, Q1-Zahlen

21:00 USA: Amgen, Q3-Zahlen

21:05 USA: Meta, Q3-Zahlen

21:05 USA: Starbucks, Jahreszahlen

21:15 USA: Allstate, Q3-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangaben

FIN: Outokumpu, Q3-Zahlen

ITA: Prada, Q3-Umsatz

NOR: Telenor, Q3-Zahlen

SWE: SKF, Q3-Zahlen

USA: Biogen, Inc., Q3-Zahlen

Termine Konjunktur

07:30 FRA: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung)

09:00 CZS: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/24 (vorab)

09:00 AUT: BIP Q3/24

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 10/24

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/24

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 10/24

10:00 DEU: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 ITA: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung)

10:30 PRT: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/24 (endgültig)

11:00 EUR: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/24 (vorab)

13:15 USA: ADP Beschäftigung 10/24

13:30 USA: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung)

13:30 USA: Privater Konsum Q3/24 (vorab)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/24 (vorab)

15:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 9/24

15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

Redaktion onvista/dpa-AFX