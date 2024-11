GNW-Adhoc: Öhlins Racing stellt die nächste Generation von Stoßdämpfern für Adventure-Motorräder vor

^* Der neue Stoßdämpfer TTX AR-X 40 von Öhlins bietet einen breiteren Dämpfungsbereich, herausragenden Komfort auf der Straße und Leistung im Gelände * Der fortschrittliche Vorspannungseinsteller bietet eine höhere Belastbarkeit und ermöglicht eine Sitzhöhenverstellung um bis zu 50 mm UPPLANDS VÄSBY, Schweden, Nov. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Öhlins Racing, eine der weltweit angesehensten Performance-Marken, hat einen innovativen Zweirohr- Hinterradstoßdämpfer der nächsten Generation für Adventure-Motorräder vorgestellt, der deutlich mehr Komfort auf der Straße und Leistung im Gelände bietet. Der neue Stoßdämpfer TTX AR-X 40 von Öhlins ist auch für die höheren Belastungen und sonstigen Betriebsanforderungen von Straßen- und Hyper-Naked- Bikes bestens geeignet. Der TTX AR-X 40 verfügt über einen 40-mm-Kolben (Durchmesser) mit einem High- Speed-Blow-Off-Ventil, das den Komfort und die Kontrolle über einen beeindruckend breiten Bereich von Dämpfungskräften erhöht. Der neue Stoßdämpfer ist mit einem integrierten hydraulischen Vorspannungseinsteller ausgestattet, der die bevorzugte Fahrhöhe bei erhöhter Belastung beibehält und es dem Fahrer ermöglicht, die Vorspannung am Dämpfer um bis zu 20 mm zu erhöhen und die Sitzhöhe je nach Anwendung um bis zu 50 mm zu verstellen. Der fortschrittliche Vorspannungseinsteller verfügt über eine innovative modulare Schnittstelle, die eine manuelle oder elektrische Einstellung ermöglicht. Der TTX AR-X 40 ist auch mit der semi-aktiven SmartEC-Aufhängungstechnologie von Öhlins kompatibel. ?Unser neuer Adventure-Stoßdämpfer ist das Ergebnis des unternehmenseigenen Innovationsprozesses von Öhlins, der mit einem umfassenden Kundenverständnis beginnt und kontinuierliche, strenge Produkttests und -verbesserungen erfordert, bis alle unsere Ziele erreicht sind", so Robert Brinkmark, Director Sales, Marketing und Product Management, Öhlins Racing. ?Wir glauben, dass der TTX AR-X 40 der beste Dämpfer ist, der derzeit für das Adventure-Segment erhältlich ist, und eine aufregende neue Wahl für Straßen- und Hyper-Naked-Anwendungen darstellt." Der TTX AR-X 40 setzt die fast 50-jährige Geschichte der Marke Öhlins fort, technologisch überlegene Aufhängungsprodukte für alle Arten von Motorrädern und Fahrvorlieben zu liefern. Das Sortiment von Öhlins für Motorräder umfasst Stoßdämpfer, Vorderradgabeln und Federsätze mit Zweirohr-, Einrohr- und den neuesten Gabeltechnologien zur Optimierung des Fahrerlebnisses. Öhlins entwickelt und vermarktet auch eine Reihe von fortschrittlichen Aufhängungstechnologien für Automobil-, Mountainbike- und Powersportanwendungen. Wenn Sie mehr über den neuen Stoßdämpfer TTX AR-X 40 von Öhlins und andere erstklassige Aufhängungsprodukte der Marke erfahren möchten, wenden Sie sich an Ihren Öhlins-Händler vor Ort oder besuchen Sie www.ohlins.com (http://www.ohlins.com/). Über Öhlins Öhlins Racing ist seit über 40 Jahren ein fester Bestandteil der Motorsportbranche sowie der Motorrad- und Automobilindustrie. Unser Fokus liegt seit jeher auf qualitativ hochwertigen Produkten, Service und Support, von der Formel 1 bis hin zu den lokalen, nationalen Rennveranstaltungen in über 50 Ländern weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.ohlins.com (http://www.ohlins.com). Über Tenneco Tenneco gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Automobilprodukten für die Erstausrüstung und den Ersatzteilmarkt. Mit den Geschäftsbereichen DRiV, Performance Solutions, Clean Air und Powertrain treibt Tenneco den Fortschritt in der globalen Mobilität voran, indem Technologielösungen für Leichtfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Off-Highway, Industrie, Motorsport und den Aftermarket angeboten werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.tenneco.com (http://www.tenneco.com). Pressekontakt: Viveca Lundberg Marketing Communications Manager Viveca.Lundberg@ohlins.com (mailto:Viveca.Lundberg@ohlins.com) Simonetta Esposito Senior Communications Manager Sesposito@driv.com (mailto:Sesposito@driv.com) Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cb202fa3-d105-4b5e-97ed- b182ad58352d https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c5fef208-9ea8-47d4-b9b1- 0c52155f973f https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/742499fb-b692-4871-9b09- a1d0249fcda0 °