DAX® - Diese kurzfristige Unterstützung sollten Sie kennen!

Im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl möchte sich anscheinend niemand mehr zu weit aus dem Fenster lehnen. So pendelte der DAX® gestern um die Marke von 19.200 Punkten und verblieb dabei innerhalb der Hoch-Tief-Spanne des Vortages. Dadurch entsteht ein klassischer „inside day“, der die aktuelle Orientierungslosigkeit unterstreicht. Das vielzitierte Verhaltensmuster à la „Kaninchen vor der Schlange“ könnte heute anhalten. Als kurzfristige Kernunterstützung können Anlegerinnen und Anleger beim DAX® die Kombination aus der 50-Tages-Linie (akt. bei 19.048 Punkten) und den horizontalen Unterstützungen bei 19.000/18.900 Punkten in die Unsicherheit der kommenden Handelstage mitnehmen. Durch das untere Bollinger Band (akt. bei 19.052 Punkten) wird diese Bastion zusätzlich untermauert. Vor diesem Hintergrund würde ein Abgleiten unter die angeführte Schlüsselzone für einen ernstzunehmenden charttechnischen Dämpfer sorgen, denn dann würde die jüngste Tradingrange zwischen gut 19.600 Punkten auf der Ober- und 18.900 Punkten auf der Unterseite in eine Topbildung umschlagen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

