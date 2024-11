Durchblick: Im Oktober nahmen die Schwankungen zu

Im Oktober 2024 zeigten die globalen Aktienmärkte gemischte Entwicklungen: Im US-Markt feierten einige Technologiewerte, wie Nvidia Corp. und Apple Inc. zur Monatsmitte neue Allzeithochs. Ebenso die großen US-Indizes (außerhalb des Technologiesektors). Zum Monatsende schlossen die Märkte dann im Monatsvergleich im Minus.

Der DAX® (Performance) Index schwankte und konsolidierte sich nach seinem Anstieg im September, da Unsicherheiten über die Wirtschaftslage in Deutschland und Europa zunahmen. Er verbilligte sich im Monatsvergleich um -1,3%, deutlich stärker büßten der EURO STOXX 50® (Price) Index (EUR) mit -3,5% und der STOXX® Europe 600 (Price) Index (EUR) mit -3,3% ein.

Treiber der Börse waren u.a. die US-Wahlen, da der Ausgang offener denn je erscheint. In Deutschland haben vor allem die Automobilwerte stärker verloren: Volkswagen AG (Vorzugsaktien) gaben im Oktober um -6,5% nach, die Aktien von BMW AG und der Mercedes-Benz Group AG verloren um -8,7% bzw. -4,0%. In einem 20-Minuten-Durchblick unter dem Titel „Kein schöner AutoLand?“ haben wir uns die Entwicklung dieser Werte in den letzten Jahren angeschaut und Gründe dafür gesucht (hier geht`s zur Webinaraufzeichnung: 20-Minuten-Durchblick)

„Ich wünsche Ihnen, dass Gold niemals Ihr bestes Investment ist, denn dann haben wir alle andere Probleme“, pflegte der legendäre Herbert Wüstefeld immer zu sagen. Gold feierte zum Monatsende ein weiteres Allzeithoch und stieg im Oktober um 4,2%. Für mich ein klarer Hinweis, dass die geopolitische Lage, vor allem aber der Wahlausgang, die Anlegerinnen und Investoren rund um den Globus mit Sorgen zurücklassen. Ich bin vor diesem Hintergrund sehr gespannt, was der November bringen wird.