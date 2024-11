Die meistgehandelten Produkte: Optimismus in der Kryptobranche!

Der DAX® bewegt sich zum Start im grünen Bereich und konnte bis über die 19.500 Punkte Marke steigen. Grund dafür ist der sich abzeichnende Sieg Trumps. Auch für den Bitcoin ging es stark aufwärts und es wurde ein neues Allzeithoch erreicht. Viele Unternehmen haben ihre Quartalszahlen veröffentlicht, diese spiegeln sich in den Kursausschlägen einzelner Werte wieder. Zu den meistgehandelten Produkten zählen heute Call-Optionsscheine auf die UBS Group.

Obwohl es laut Angaben eine Klage in den USA gegen die schweizer Großbank gibt, notiert das Papier heute rund 3 Prozent höher. Auch gestern konnte die Aktie schon zulegen. Und im Vergleich zum Vorjahr notiert die Aktie 24 Prozent höher. Im Blickpunkt der Anleger stehen heute ebenfalls Long Faktor-Optionsscheine auf Coinbase. Das größte börsennotierte Krypto-Unternehmen konnte stark von den steigenden Kursen der Krypto-Währungen profitieren. Vor allem Bitcoin, dessen Kurs in der Wahlnacht auf ein beachtliches Rekordhoch von 75.000 USD stieg, hat einen starken Einfluss. Und auch Long Faktor-Optionsscheine auf eine weitere Bank sind heute stark gefragt. Nachdem Erste Group Bank am 31. Oktober seine Quartalszahlen zum abgelaufenen dritten Quartal bekannt gab, konnte der Aktienkurs sich deutlich beflügeln. Seit Jahresbeginn ist das Papier um beeindruckende 46 Prozent angestiegen. Das bestätigt die robuste Verfassung des Unternehmens. Zuletzt gehören auch Call-Optionsscheine auf Beiersdorf zu den meistgehandelten Produkten am heutigen Morgen. Der Konzern, der vor allem für seine Nivea Produkte bekannt ist, hat die Zulassung bekommen sein Anti-Pigment Wirkstoff in China auf den Markt zu bringen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Tesla Inc. Call HD3C1N 8,64 251,44 USD 190,28 USD 3,06 Open End DAX® Call HD80P2 1,62 19537,50 Punkte 17949,23 Punkte 12,10 Open End Rheinmetall AG Call HD34T7 4,19 496,90 EUR 442,93 EUR 12,49 Open End DAX® Call HD8R3R 9,23 19526,50 Punkte 18620,46 Punkte 21,33 Open End DAX® Call HD8ZT9 5,74 19516,50 Punkte 18973,07 Punkte 34,10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.11.2024; 10:22 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Beiersdorf AG Call HD6VUT 0,12 128,25 EUR 135,00 EUR 102,46 18.12.2024 NVIDIA Corp. Call HD8GG2 9,00 141,94 USD 150,00 USD 14,65 15.01.2025 DAX® Put HD0UQ0 0,63 19505,00 Punkte 18000,00 Punkte 191,32 17.12.2024 UBS Group AG Call HC90MW 0,40 28,53 CHF 30,00 CHF 153,71 18.12.2024 DAX® Call HD8WGH 2,12 19543,69 Punkte 19500,00 Punkte 93,63 19.11.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.11.2024; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Coinbase Global Inc. Long HD7NZ1 5,86 216,045 USD 155,21 USD 5 Open End Erste Group Bank AG Long HC42PG 25,31 54,18 EUR 44,41 EUR 6 Open End DAX® Long HC3TKM 9,15 19482,50 Punkte 17333,71 Punkte 10 Open End Leonardo S.p.A. Long HD416T 0,85 23,06 EUR 19,75 EUR 8 Open End DAX® Short HC73RJ 0,43 19469,50 Punkte 21182,13 Punkte -10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.11.2024; 10:35 Uhr;

