EQS-News: WashTec AG: EBIT-Steigerung von 2,6 % bei geringerem Umsatz

Umsatz in den ersten neun Monaten Mio. € 334,2 (Vorjahr: Mio. € 356,7) und Mio. € 114,1 im dritten Quartal (Vorjahr: Mio. € 120,4)

EBIT in den ersten neun Monaten Mio. € 27,6 (Vorjahr: Mio. € 26,9) und Mio. € 10,9 im dritten Quartal (Vorjahr: Mio. € 11,5)

Free Cashflow in den ersten neun Monaten bei Mio. € 25,0 (Vorjahr: Mio. € 26,8)

Guidance für das Geschäftsjahr 2024 insgesamt bestätigt; Umsatzerwartung im unteren Bereich der prognostizierten Bandbreite

Augsburg, 6. November 2024 – Die WashTec Gruppe hat zum 30. September 2024 einen

Umsatz

von Mio. € 334,2 erzielt und lag damit um Mio. € 22,5 bzw. 6,3 % unter dem Vorjahr (Mio. € 356,7). Währungsbereinigt betrug der Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr 6,2 %. Im dritten Quartal lagen die Umsätze mit Mio. € 114,1 unter dem Vorjahr (Mio. € 120,4). Dies ist vor allem auf den schwachen Geschäftsverlauf in Nordamerika im Bereich der Großkunden sowie im Direktgeschäft zurückzuführen.

Insgesamt stieg das

EBIT

der Gruppe in den ersten neun Monaten auf Mio. € 27,6 (Vorjahr: Mio. € 26,9). Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 8,2 % (Vorjahr: 7,5 %). Im dritten Quartal lag das EBIT mit Mio. € 10,9 leicht unter dem Vorjahresniveau (Mio. € 11,5). Die EBIT-Marge betrug wie im Vorjahr 9,6 %.

Der

Free Cashflow

lag nach den ersten neun Monaten im Wesentlichen aufgrund eines gegenüber Dezember 2023 höheren Net Operating Working Capitals mit Mio. € 25,0 unter dem Vorjahr (Mio. € 26,8).

Der

Auftragseingang

konnte nach der positiven Entwicklung im zweiten Quartal auch im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden und lag nunmehr nach neun Monaten über dem Vorjahr. Der Auftragseingang im Direktgeschäft verbesserte sich im dritten Quartal ebenfalls und lag per September auf dem Niveau des Vorjahres. Durch die Verbesserung des Auftragseingangs lag der

Auftragsbestand

Ende September sowohl in Europa als auch in Nordamerika über dem Niveau des Vorjahres. Die positive Entwicklung im Auftragseingang der letzten Monate spiegelte sich noch nicht in den Umsätzen wider.

Die WashTec Gruppe bestätigt die

Guidance

für das Geschäftsjahr 2024 und geht von einem Umsatz in der Größenordnung des Vorjahres (± 3 %) bei einer Steigerung des EBIT im mittleren einstelligen Prozentbereich aus. Beim Umsatz rechnet WashTec derzeit mit einer Entwicklung im unteren Bereich der prognostizierten Bandbreite.

„Auch das dritte Quartal ist für WashTec zufriedenstellend verlaufen – mit weiter anziehenden Auftragseingängen und einer EBIT-Marge von 9,6 %. Wir haben die vergangenen Monate genutzt, um unsere Angebotspalette weiter mit Bezug auf Total Customer Care zu optimieren. Jüngste Entwicklung ist unsere AUWA Magic Care - eine neuartige Hochglanzpolitur, für die wir herausragend gute Rückmeldungen im Rahmen von ersten Feldversuchen bekommen haben. Markteinführung wird im Januar 2025 sein. Nur ein kleines Puzzlestück, das mich darin bestärkt: WashTec ist auf einem guten Weg!

“, erklärte Michael Drolshagen, Vorstandsvorsitzender der WashTec AG.

Die ausführliche Q3-Mitteilung und weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf unserer

Investor Relations Website

.

Über WashTec:

Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche. Weltweit beschäftigt WashTec rund 1.700 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in den Märkten Europa, Nordamerika sowie in Asien/Pazifik vertreten. Darüber hinaus ist WashTec mit selbstständigen Vertriebspartnern in rund 80 Ländern präsent.

Wesentliche Konzern-Kennzahlen:

Mio. €, IFRS Q1-Q3 2024 Q1-Q3 2023 Veränderung in % Umsatz 334,2 356,7 -6,3 EBIT 27,6 26,9 2,6 EBIT-Marge in % 8,2 7,5 70 Bp Konzernergebnis 17,4 16,9 3,0 Ergebnis je Aktie1) (in €) 1,30 1,26 3,0 Free Cashflow 25,0 26,8 -6,7

Bp: Basispunkt (= 1/100 Prozentpunkt)

Mio. €, IFRS 30.09.24 31.12.23 Veränderung abs. Bilanzsumme 274,9 271,3 3,6 Eigenkapital 73,3 85,8 -12,5 Eigenkapitalquote in % 26,7 31,6 -4,9 Net Operating Working Capital2) 92,9 83,5 9,4

1) Grundlage: durchschnittlich 13.382.324 Aktien; verwässert = unverwässert

2) Forderungen aus L&L+ Vorräte – Verbindlichkeiten aus L&L – erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

Kontakt:

WashTec AG

Argonstraße 7

86153 Augsburg

Tel.: +49 (0)821 - 5584 - 5555

Fax: +49 (0)821 - 5584 - 1135

