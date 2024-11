DAX stabilisiert sich oberhalb von 19.000. Anleger steigen bei Autoaktien ein.

Der DAX® reagierte gelassen auf das politische Beben in Berlin und bügelte im frühen Handel die gestrigen Verluste wieder aus. Unterstützung kam von einer Reihe guter Unternehmenszahlen. Am Abend wird die Zinsentscheidung der US-Notenbank erwartet. Die Schwankungen an den Aktienmärkten könnten sich somit fortsetzen.

Unternehmen im Fokus

Autoaktien wie BMW, Mercedes-Benz und VW zeigten sich nach dem gestrigen Einbruch im frühen Handel deutlich erholt. Titel aus dem Bereich der erneuerbaren Energien wie Nordex und Siemens Energy standen hingegen weiter unter Druck. Der aktivistische Investor Elliott ist Meldungen zufolge bei RWE eingestiegen und fordert ein Aktienrückkaufprogramm. Die Aktie reagierte mit einem Kursaufschlag. Qiagen hat die Prognosen nach einem überraschend starken Quartal erhöht. Die Aktie verbuchte im frühen Handel ein deutliches Kursplus. Nemetschek meldete einen Umsatzanstieg für das dritte Quartal. Operativ wurde ebenfalls mehr verdient. Der MDAX®-Wert legte daraufhin kräftig zu und nimmt Kurs auf das Allzeithoch.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 19.430/19.667/20.228 Punkte

Unterstützungsmarken: 18.760/18.933/19.000 Punkte

Der DAX® hat sich im Bereich von 19.000 Punkten zunächst gefangen und verbesserte sich im weiteren Verlauf bis 19.250 Punkte. Ein klarer Trend ist weiterhin noch nicht in Sicht. Auf der Oberseite hat der Leitindex Spielraum bis 19.430 Punkte und im weiteren Verlauf bis zum Allzeithoch. Auf der Unterseite findet der Index zwischen 18.933 und 19.000 Punkten eine Unterstützungszone.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 25.09.2024 – 07.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 08.11.2019 –07.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 104,80* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 104,60** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 110,64*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.11.2024; 09:3045 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 7,83* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 5,93 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 7,37* 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 7,56* 17.500 22.000 21.03.2025

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.11.2024; 09:30 Uhr

