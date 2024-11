Nach der Erholung am Vortag haben die Anleger wieder kalte Füße bekommen. Konjunktursorgen mit Blick auf China trugen dazu bei, dass der Dax am Freitag letztlich 0,76 Prozent auf 19.215 Punkte verlor. Auf Wochensicht ergab sich daraus ein Minus von rund 0,2 Prozent.

Im Fokus der Investoren blieben der Wahlsieg von Donald Trump in den USA und das Ende der Ampel-Koalition in Deutschland. „Die Entwicklung in Amerika verschärft die schwierige Lage der deutschen Wirtschaft“, sagte LBBW-Chefvolkswirt Moritz Kraemer. „Der nun freie Weg zu Neuwahlen bietet ihr aber auch neue Chancen.“

Auf der Stimmung lasteten am Freitag Sorgen um die schwächelnde Konjunktur im China. Marktexperte Stephen Innes vom Vermögensverwalter Spi Asset Management verwies auf Zweifel, ob die Konjunkturmaßnahmen der chinesischen Regierung ausreichen, um eine härtere Gangart der künftigen Trump-Regierung gegenüber dem Land auszugleichen. Es brauche dafür ein massives Paket. Sonst bestehe die Gefahr, dass die Erholung der chinesischen Wirtschaft wieder abebbe.

BASF stürzt ans Dax-Ende

Nach einer Erholung am Vortag hat die BASF-Aktie im heutigen Handel Federn gelassen und ging mit einem Minus von 5,2 Prozent aus dem Handel bei 43,38 Euro, Der Grund dafür sind Konjunktursorgen in China.

Börsianer verwiesen auf größere Enttäuschung wegen - aus Sicht von Investoren - mangelnden Fortschritten, die China bei der Stützung seiner lahmenden Wirtschaft mache. Dies betreffe neben den nur langsamen Fortschritten bei den Konjunkturmaßnahmen auch die Pläne Chinas, die hohen Schulden der Lokalregierungen zu refinanzieren. An den Rohstoffmärkten gerieten die Preise für Rohöl, Kupfer und insbesondere Eisenerz unter Druck.

Auch Autowerte unter Druck wegen China

Sensibel auf jede Meldung aus China reagieren für gewöhnlich auch europäische Autowerte. Für die meisten von ihnen ist China seit Jahren der wichtigste Markt. Am Freitag fiel der Stoxx Europe 600 Automobiles nach seiner Erholung vom Vortag denn auch wieder zurück.

Im Dax traf es die Aktien von Daimler Truck am meisten, die 3,9 Prozent einbüßten. Der LKW-Bauer wird direkt gefolgt von BMW, die 3,1 Prozent an Wert verloren. Mercedes-Benz ging mit einem Minus von 2,8 Prozent aus dem Handel und der krisengeplagte VW-Konzern mit 2,3 Prozent.

Der chinesische Markt ist für die deutschen Autokonzerne Volkswagen (samt der Töchter Audi und Porsche), BMW und Mercedes-Benz sehr wichtig. Zuletzt hatten die Deutschen beim einstigen Wachstumsgarant aber Probleme: Bei Premiumfahrzeugen sitzt bei den chinesischen Kunden das Geld wegen der schwierigen Wirtschaftslage des Landes derzeit nicht mehr so locker. Zudem gibt es in den Massensegmenten viel Konkurrenz durch chinesische Anbieter von Elektroautos, die auch mit niedrigen Preisen Käufer anlocken.

Redaktion onvista/dpa-AFX