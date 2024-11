EQS-Adhoc: Westwing Group SE: Beschluss über öffentliches Aktienrückkaufangebot

EQS-Ad-hoc: Westwing Group SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Westwing Group SE: Beschluss über öffentliches Aktienrückkaufangebot



08.11.2024 / 08:16 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung – MAR)

Westwing Group SE: Beschluss über öffentliches Aktienrückkaufangebot

München, 8. November 2024 // Der Vorstand der Westwing Group SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, ein öffentliches Aktienrückkaufangebot an die Aktionäre der Westwing Group SE für insgesamt bis zu 1.200.000 Aktien zu einem Preis von EUR 8,25 je Aktie abzugeben. Das öffentliche Aktienrückkaufangebot wird auf Basis einer gesonderten Angebotsunterlage auch für U.S. Aktionäre zugänglich sein. Das Volumen des Aktienrückkaufangebots beträgt somit insgesamt bis zu EUR 9.900.000,00. Die Frist für die Annahme des Angebots beginnt voraussichtlich am 12. November 2024 und endet voraussichtlich am 10. Dezember 2024.

Mit dem heute beschlossenen öffentlichen Aktienrückkaufangebot macht die Westwing Group SE von der durch die Hauptversammlung der Westwing Group SE am 19. Juni 2024 erteilten Ermächtigung Gebrauch, nach der bis zum Ende des 18. Juni 2029 (einschließlich) Aktien im Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft zurückgekauft werden dürfen. Für die Verwendung zurückgekaufter Aktien kommen alle nach der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19. Juni 2024 zulässigen Zwecke in Betracht.

Westwing Group SE hält derzeit 885.795 eigene Aktien. Dies entspricht ca. 4,24 % des Grundkapitals der Gesellschaft.

Die weiteren Einzelheiten des öffentlichen Aktienrückkaufangebots sind der Angebotsunterlage zu entnehmen, die mit Beginn der Annahmefrist auf der Internetseite der Westwing Group SE (https://www.westwing.com) im Bereich „Investor Relations – Aktie – Aktienrückkauf 2024” sowie anschließend im Bundesanzeiger unter www.bundesanzeiger.de veröffentlicht werden wird. Die Angebotsunterlage für U.S. Aktionäre wird vor Beginn der Annahmefrist separat auf der Internetseite der Westwing Group SE (https://www.westwing.com) im Bereich „Investor Relations – Aktie – Aktienrückkauf 2024” zur Verfügung gestellt werden.

Disclaimer

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zum Zeitpunkt ihrer Abgabe als angemessen erachtet werden und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen als Vorhersagen über zukünftige Ereignisse verlassen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können erheblich und nachteilig von den in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und zwar aufgrund einer Reihe von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, externen Betrugsfällen, ineffizienten Prozessen in Fulfilment-Zentren, ungenauen Personal- und Kapazitätsprognosen für Fulfilment-Zentren, gefährlichen Materialien / Produktionsbedingungen in Bezug auf Eigenmarken, mangelnder Innovationsfähigkeit, unzureichender Datensicherheit, mangelnder Marktkenntnis, Streikrisiken und Änderungen der Wettbewerbsintensität.



Kontakt

Teresa Fischer Perez-Lozao

Investor Relations

E-Mail: ir@westwing.de

Ende der Insiderinformation

08.11.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Westwing Group SE Moosacher Straße 88 80809 München Deutschland Fax: +49 (89) 550 544 445 E-Mail: ir@westwing.de Internet: www.westwing.com ISIN: DE000A2N4H07 WKN: A2N4H0 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2025429

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2025429 08.11.2024 CET/CEST