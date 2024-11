Zalando weiter auf Erholungskurs nach Bofa-'Buy'

Aktie schob 2,5 Prozent im Plus

Die Mitte der Vorwoche eingeleitete Erholung der Zalando-Aktie hat sich am Montag fortgesetzt. Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) rät bei den Titeln des Internet-Modehändlers zum Kauf, dies gab am Montag Auftrieb.

Zalando waren am späten Mittag mit einem Plus von 2,5 Prozent unter den führenden Werten im Dax und standen mit diesem Kurszuwachs auch noch etwas besser da als der ebenfalls feste Leitindex.

Die Zalando-Aktien würden gegenüber der Konkurrenz mit einem 40-prozentigen Abschlag gehandelt - trotz höheren Wachstumspotenzials und einer stärkeren Bilanz, schrieb BofA-Analyst Joffrey Bellicha Meller. Die Wachstumsbeschleunigung sollte Wertpotenzial freisetzen. In Europa nehme der Online-Handel für Mode Fahrt auf, Zalando sollte Marktanteile gewinnen.