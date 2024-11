Dax-Widerstand: 19.650 19.675 Dax-Unterstützung 19.050 19.000

Dax-Rückblick:

Die am vergangenen Freitag angesprochenen Abwärtsrisiken im Dax hatten sich wie angesprochen am Freitagnachmittag durchgesetzt, der Index gab zeitweise deutlich nach und fiel in den Bereich um 19.150 Punkte zurück.

Diese Tendenz ist zum Wochenstart allerdings wie weggeblasen - nach einer Aufwärtskurslücke zum Handelsstart stieg der deutsche Leitindex am Morgen deutlich an und kletterte zurück in den Bereich um 19.450 Punkte.

Dax-Ausblick:

Mit dem heutigen Anstieg ist das am Freitag favorisierte Abwärtsszenario zunächst erst einmal wieder hinfällig. Die volatile Seitwärtsbewegung der vergangenen Handelstage kann allerdings immer noch sowohl Teil einer größeren Topformation als auch ein übergeordnetes Konsolidierungsmuster im Aufwärtstrend sein.

Die relative Schwäche des deutschen Leitindex im Vergleich mit den US-Indizes ist zwar augenscheinlich, ohne größere Korrekturen an der Wall Street hat diese relative Schwäche allerdings vorerst keine Konsequenzen für die Dax-Käufer.