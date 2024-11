Heute Morgen hat Hannover Rück die Bücher geöffnet und die Zahlen für die ersten neun Monate des laufenden Jahres veröffentlicht.

Neun-Monatszahlen 2024 Hannover Rück im Überblick

Kennzahl Gemeldet Veränderung Umsatz 19,7 Mrd. Euro + 6,4 Prozent Gewinn 1,8 Mrd. Euro + 30 Prozent Gewinnrücklage 10,1 Mrd. Euro + 16 Prozent

Eine Gewinnrücklage ist ein Teil des Gewinns eines Unternehmens, der nicht ausgeschüttet wird. Dieses einbehaltene Geld dient als finanzielle Reserve.

Hannover Rück: Die Dividende soll erhöht werden

Der im Dax gelistete Rückversicherer hat angekündigt, an seiner Dividendenstrategie festzuhalten. Die Ausschüttung an die Aktionäre soll bis 2026 über dem Vorjahresniveau liegen. Im vergangenen Jahr erhielten die Aktionäre 7,20 Euro je Aktie.

Für das laufende Jahr bleibt der Vorstand positiv gestimmt und rechnet mit einem Gewinn von 2,4 Milliarden Euro. Das wäre eine Steigerung von einem Drittel gegenüber dem vergangenen Jahr, als der Überschuss 1,8 Milliarden Euro betrug.

Die Aktie von Hannover Rück ist in diesem Jahr schon 14 Prozent im Plus. Im heutigen frühen Handel liegt sie mit knapp vier Prozent im Plus bei rund 248 Euro.