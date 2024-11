DAX® - Schiebezone als großer Taktgeber

Die neue Woche begann für den DAX® mit deutlichen Kursaufschlägen. So notiert das Aktienbarometer wieder deutlich über der Marke von 19.400 Punkten. Dennoch fällt auf, dass die Handelsaktivität der letzten drei Tage weiterhin innerhalb der dynamischen roten Kerze vom 6. November verharrt. Charttechnisch bleibt es deshalb unter dem Strich bei der zuletzt immer wieder diskutierten Schiebezone zwischen gut 19.600 Punkten und den horizontalen Unterstützungen bei 19.000/18.900 Punkten. Der Signalcharakter dieser Leitplanken wird durch die Bollinger Bänder (oberes Band bei 19.693 Punkten, unteres bei 19.047 Punkten) noch zusätzlich untermauert. Während ein Ausbruch gen Norden für eine prozyklische Trendbestätigung sorgen würde, ließe ein Bruch der o. g. Bastion die angeführte Tradingrange in eine Topformation umschlagen. Vor diesem Hintergrund lautet das aktuelle DAX®-Investmentmotto „make or break“! Rückenwind kommt unverändert aus den USA, wo der S&P 500® gestern erneut ein neues Rekordhoch (6.017 Punkte) erreichte und erstmals oberhalb der 6.000er-Marke aus dem Handel ging.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

