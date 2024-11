Realty Income: Seit 1994 starke Dividenden jeden Monat – bereit für die nächste Erhöhung!

Hinter der Aktie von Realty Income (WKN: 899744) steckt ein starker Real Estate Investment Trust, der seit 1994 zuverlässige Dividenden ermöglicht. Eigentlich reicht die Historie sogar noch weiter zurück. Seit mittlerweile mehr als 54 Jahren zahlt das Management stets stabile Ausschüttungen an die Investoren aus. Im Jahre 1994 ist der REIT jedoch an die Börse gegangen.

Das heißt: Mehr als 30 Jahre können Einkommensinvestoren jeden Monat eine Dividende erhalten. Und das Beste: Operativ scheint sich der REIT jetzt das Fundament für eine erneut höhere Ausschüttung zu erarbeiten. Mit über 5 % Dividendenrendite ist das Einkommenspotenzial schon heute nicht gerade klein.

Realty Income: Die Dividenden sind weiterhin sehr sicher

Der Real Estate Investment Trust hat zuletzt spannende Zahlen für das dritte Quartal präsentiert. Hervorhebenswert sind dabei stets die Funds from Operations je Aktie, die den Erfolg der REITs besser messen, als das Nettoergebnis. Hier drin sind keine Wertveränderungen im Bestand erhalten.

Jedenfalls erreichte Realty Income Funds from Operations je Aktie von währungsbereinigt 1,05 US-Dollar. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahreswert von 1,02 US-Dollar einem leichten Wachstum von fast 3 % im Jahresvergleich. In den ersten neun Monaten des bisherigen Geschäftsjahres 2024 lag der Wert bei 3,14 US-Dollar, nach 2,99 US-Dollar ein Jahr zuvor. Das wiederum entspricht einem Wachstum von ca. 5 % im Jahresvergleich.

Aber was heißt das für die Dividenden? Die einfache Antwort: Sie sind überaus sicher. Der REIT schüttet derzeit 0,2635 US-Dollar je Aktie und Monat an die Investoren aus. In den ersten neun Monaten entspricht das einer Gesamtausschüttung von 2,3715 US-Dollar. Mit einem Ausschüttungsverhältnis von 75,5 % sehen wir hier eher einen moderaten Wert.

Oder, anders gesagt: Realty Income kann sich durchaus höhere Dividenden leisten. Höhere Dividenden, als das Mindestwachstum von zuletzt 0,0005 US-Dollar je Aktie und Vierteljahr, die das Management zuletzt erhöhte. Eine Erhöhung im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich könnte daher mal wieder locker leistbar sein.

Insgesamt moderat bewertet für jede Menge Qualität!

Realty Income stets einerseits für seit 1994 starke börsennotierte Dividenden. Aber daneben auch für jede Menge Qualität bei einer moderaten Bewertung. So liegt das voraussichtliche 2024er-Kurs-FFO-Verhältnis bei einem Wert von ca. 14,2. Für ein moderates Wachstum im mittleren, einstelligen Prozentbereich bei den Funds from Operations je Aktie erscheint das nicht zu teuer. Zumal Rückenwind für die gesamte Immobilienbranche von den niedrigeren Zinsen herrühren könnte.

Aber selbst ohne: Realty Income ist ein Qualitäts-REIT. Von den 15.457 Immobilien, die an 1.552 Kunden vermietet sind, stehen gerade einmal 1,3 % leer. Das bedeutet, dass der Real Estate Investment Trust stets eine hohe Auslastungsquote besitzt. Werte über 98 % sind dabei eigentlich die Regel. Möglich macht das ein klarer Fokus auf Qualität und vor allem Qualität und Stabilität der Mieter. Mit einer solchen Strategie hat der REIT inzwischen 54 Jahre stets stabile Dividenden gezahlt, die seit dem Jahre 1994 auch über die Börse laufen.

Die Aktie von Realty Income mag zuletzt zwar wieder etwas gestiegen sein. Die fundamentalen Kennzahlen unterstreichen jedoch eine moderate Bewertung. Auch die schiere Größe ermöglicht es dem REIT, jetzt in eine ganz andere Größenordnung zu skalieren. Vor einiger Zeit erwarb das Management ein Casino für 1,7 Mrd. US-Dollar und investierte 950 Mio. US-Dollar in eine weitere Beteiligung. Eine Größenordnung, die für andere Real Estate Investment Trusts nicht einmal denkbar wäre. Für weitere Investitionen stehen 5,2 Mrd. US-Dollar an Liquidität zur Verfügung. Rund 400 Mio. US-Dollar sind davon eigener Cash, weitere 3,8 Mrd. US-Dollar hingegen im Rahmen einer Kreditlinie von insgesamt 4,2 Mrd. US-Dollar, die nicht ausgeschöpft ist.

Seit 1994 starke Dividenden: Realty Income!

Erneut die Hervorhebung: Realty Income zahlt seit 1994 starke Dividenden an seine Aktionäre. Aber die Historie geht eigentlich weiter zurück. Jetzt stellt das Management mit seinem operativen Wachstum die Weichen für höhere Ausschüttungen. Und das bei einer moderaten Bewertung mit jeder Menge Qualität. Ob dir das reicht? Eine andere Frage. Aber eine, die du dir vielleicht stellen solltest.

