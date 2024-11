IRW-News: Condor Energies Inc.: Condor kündigt eine 10-Millionen-Dollar hohe Finanzierung an, an der sich Großaktionär Eurasia Resource Value S.E. und andere strategische Investoren beteiligen

IRW-PRESS: Condor Energies Inc.: Condor kündigt eine 10-Millionen-Dollar hohe Finanzierung an, an der sich Großaktionär Eurasia Resource Value S.E. und andere strategische Investoren beteiligen

Calgary, Kanada - 20. November 2024: Condor Energies Inc. (Condor oder das Unternehmen, (TSX: CDR; WKN: A3DPZ1) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Research Capital Corporation als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Agenten, einschließlich Auctus Advisors LLP und Canaccord Genuity Corp. (zusammen die Vermittler) in Verbindung mit einer vermittelten Privatplatzierung von Stammaktien des Unternehmens (die Stammaktien) zu einem Preis von 1,90 $ pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 10.000.000 kanadische Dollar (das Angebot) geschlossen hat.

Es wird erwartet, dass der Hauptinvestor und größte Aktionär des Unternehmens, EurAsia Resource Value S.E., sowie bestimmte Insider und andere bedeutende strategische Investoren des Unternehmens das Angebot zeichnen werden.

Condor macht weiterhin große Fortschritte in Usbekistan und erreichte in den vergangenen sieben Tagen eine durchschnittliche Produktion von 11.066 boe/d, was einem Anstieg von ca. 11 % im Vergleich zu 10.010 boe/d im dritten Quartal 2024 entspricht. Das Unternehmen betreibt derzeit zwei Workover-Anlagen in Usbekistan und plant, Anfang 2025 eine dritte Workover-Anlage hinzuzufügen. Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, in der ersten Hälfte des Jahres 2025 mit seiner Infill-Bohrkampagne zu beginnen.

Der Nettoerlös der Platzierung wird für das laufende Workover-Programm im Rahmen von Condors Serviceaktivitäten zur Produktionssteigerung in Usbekistan, für die Beschleunigung eines Horizontalbohrprogramms mit mehreren Bohrlöchern, für den Kauf zusätzlicher feldinterner Wassertrennungssysteme und Feldausrüstung, für die Modernisierung von Feldanlagen, für Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Condor setzt das im Juni 2024 begonnene Workover-Programm fort und erweitert es. Es umfasst Plunger-Lift-Installationen, den Austausch von Produktionsrohren, die Perforation von bisher nicht erschlossenen und umgangenen Förderzonen sowie andere Workover-Aktivitäten.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Stammaktien qualifizierten Anlegern in (i) allen kanadischen Provinzen mit Ausnahme von Québec gemäß der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten (LIFE") gemäß Teil 5A.2 des National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (NI 45-106) und (ii) anderen qualifizierten Gerichtsbarkeiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Vereinigten Staaten, gemäß den geltenden Ausnahmeregelungen für Privatplatzierungen anzubieten. Stammaktien, die im Rahmen des LIFE in Kanada verkauft werden, unterliegen keinen Weiterverkaufsbeschränkungen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, jedoch können Stammaktien, die in Ländern außerhalb Kanadas verkauft werden, Haltefristen und anderen Weiterverkaufsbeschränkungen unterliegen. Zu diesem Angebot gibt es ein Prospekt (das Angebotsdokument), das im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.condorenergies.ca abgerufen werden kann. Potenzielle Anleger sollten die Angebotsunterlage lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 5. Dezember 2024 oder zu einem späteren Zeitpunkt, der von den Vertretern und dem Unternehmen festgelegt wird, abgeschlossen. Der Abschluss unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Toronto Stock Exchange (die TSX).

Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, den Vermittlern eine Barprovision in Höhe von 6 Prozent des Bruttoerlöses der Emission zu zahlen. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen dazu bereit erklärt, an die Vermittler Makler-Warrants des Unternehmens auszugeben, um insgesamt eine Anzahl von Stammaktien zu erwerben, die 3 Prozent der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Stammaktien entspricht. Die Vertreter können die Makler-Warrants für einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Angebot zu einem Ausübungspreis von 2,20 kanadischen Dollar ausüben. Ungeachtet des Vorstehenden hat sich das Unternehmen bereit erklärt, den Vermittlern eine reduzierte Barprovision in Höhe von 2 Prozent des Bruttoerlöses bestimmter President's List Orders zu zahlen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (das Gesetz von 1933) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor.

ÜBER CONDOR ENERGIES INC

Condor Energies Inc. ist ein an der TSX notierter Entwickler im Energiewende-Sektor, der sich auf verschiedene Initiativen in Zentralasien und der Türkei konzentriert. Mit produzierenden Gasanlagen, einem laufenden Projekt zum Bau und Betrieb der ersten LNG-Anlage Zentralasiens und einem separaten Projekt zur Entwicklung und Produktion von Lithiumsole hat das Unternehmen eine starke Grundlage für Reserven-, Produktions- und Cashflow-Wachstum geschaffen, während es gleichzeitig bestrebt ist, seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren.

Bitte beachten Sie: Es gilt das englische Original dieser Pressemitteilung. Sie finden diese auf der Webseite des Unternehmens unter https://condorenergies.ca/.

UNTERNEHMENSKONTAKT

Don Streu, President and CEO

ODER Sandy Quilty, Vice President of Finance and CFO

Tel: +1 403-201-9694.

The TSX does not accept responsibility for the adequacy or accuracy of this news release.

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Information

This news release contains forward-looking statements and forward-looking information as defined under applicable Canadian and U.S. securities laws (collectively, forward-looking information). Forward-looking information includes, without limitation, forecasts, estimates, plans, projections, targets, expectations and objectives for future operations and financial results, and the use of words such as may, will, should, expect, anticipate, continue, plan, ongoing, strive, expand and similar expressions are intended to identify forward-looking information. The forward-looking information contained herein is provided for the purpose of assisting readers in understanding managements current expectations and plans relating to the future. These forwardlooking statements or information relate to, among other things: Condors expectations as to the insiders and significant shareholders that will subscribe to the Offering; the aggregate gross proceeds of the Offering including the aggregate gross proceeds from insider and significant shareholder subscriptions; Condors continued energy production progress in Uzbekistan; Condors plans to add a third workover rig in Uzbekistan in early 2025; the timing and ability of Condor to commence its infill drilling campaign in Uzbekistan in the first half of 2025; the allocation and use of proceeds of the Offering ; Condors expectations as to the jurisdictions in which the Offering will take place; the anticipated closing date of the Offering and Condors expectation that its project to construct and operate LNG facilities in Kazakhstan will be ongoing.

Forward-looking information is subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause the actual actions, events or results to be materially different from those expressed or implied by such forward-looking information, including but not limited to: general economic, market and business conditions; volatility in market conditions including market prices for natural gas; risks related to the exploration, development and production of natural gas and condensate reserves; risks inherent in the Companys international operations; risks related to the timing of completion of the Companys projects and financings; competition for capital; the availability of capital on acceptable terms; reliance on third parties to execute the Companys strategy; and increasing regulations affecting the Companys future operations. Additional risk factors relevant to the Company and the Common Shares are discussed under the heading Risk Factors in the Companys annual information form for the year ended December 31, 2023 and under the heading Forward-Looking Statements in the Companys managements discussion and analysis for the three and nine months ended September 30, 2024, both of which are available under the Companys profile on SEDAR+ at www.sedarplus.ca.

The above summary of assumptions and risks related to forward-looking information is provided in this news release to assist prospective investors with understanding the risks associated with an investment in the Common Shares and may not be appropriate for other purposes. The Companys actual results could differ materially from those expressed in or implied by these forward-looking statements, and no assurance can be given that any of the events anticipated by the forward-looking statements will transpire or occur. Readers are therefore cautioned that they should not unduly rely on the forward-looking statements included in this news release.

The forward-looking statements included in this news release are expressly qualified by this cautionary statement and are made only as of the date of this news release. The Company does not undertake any obligation to publicly update or revise any forward-looking statements except as required by applicable securities laws.

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der in dieser Pressemitteilung verwendeten Abkürzungen:

boe/d Barrels of oil equivalent per day (Barrel Öläquivalent pro Tag)

$ kanadische Dollar

LNG Liqiuefied Natural Gas (Verflüssigtes Erdgas)

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77547

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77547&tr=1

