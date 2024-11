Tagesausblick für 26.11.: Wall-Street gibt Rückenwind. DAX mit Gewinnen

Der DAX® startete bei rund 19.462 Punkten positiv in die neue Handelswoche. Mit der Veröffentlichung des Ifo-Indizes wurde ein Teil der Gewinne wieder abgegeben und der deutsche Leitindex fiel bis unter 19.330 Punkte. Doch dieser Verlust wurde am Nachmittag wieder aufgeholt. Bei den Anlegern steigt der Optimismus. Die Nominierung von Scott Bessent als US-Finanzminister durch Trump kam an den Märkten gut an.

Am Anleihemarkt nahmen die Notierungen für 2- bis 10-jährige Bundesanleihen kräftig ab. Die Rendite 2-jähriger Staatspapiere sank dabei zeitweise auf die Marke von 2 Prozent. Die Rendite 10-jähriger Staatspapiere fiel währenddessen um knapp 2 Prozent auf die Marke von 2,21 Prozent. Auch in den USA bewegten sich die Renditen für 2- und 10-jährige US-Anleihen stark abwärts. Die 2-Jährigen sanken um mehr als 1,5 Prozent und die 10-jährigen Anleihen sogar um mehr als 2,5 Prozent. Auch die Rohstoffmärkte gaben heute nach. Der Goldpreis verlor dabei über 85 USD auf 2.630 USD und der Kurs für eine Feinunze Silber sank unter die Marke von 30,30 USD um 3,25 Prozent. Auch die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil gab bis auf 73 USD nach. Der Preisrückgang wurde mit Personalentscheidungen der künftigen US-Regierung begründet.

Unternehmen im Fokus

Anglo American plant seine verbleibenden Kohleminen in Australien zu verkaufen. Damit geht das Unternehmen seinen Umstrukturierungsplänen weiter nach. Die Nachrichten stimmten die Anleger positiv. Die Aktie des Kosmetik- und Pflegeartikel-Anbieters, Bath & Body Works, kletterte über 15 Prozent. Auslöser war ein optimistischerer Blick auf das laufende Jahr. Auch bei Varta gibt es Neuigkeiten. Mitteilungen zufolge hat die Mehrheit dem vorgeschlagenen Restrukturierungsplan zugestimmt. Dieser würde zu einem Erlöschen der Börsennotierung führen. Die Aktie gab 7 Prozent ab.

Analog Devices, Autodesk, Best Buy Co., Compass Group, CrowdStrike, Dell Technologies, Epic Suisse, HP Inc, Shufersal Ltd, Vienna Insurance, Workday Inc und weitere Unternehmen veröffentlichen morgen Zahlen zum abgelaufenen Quartal.

Wichtige Termine

United States-Consumer confidence

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 19.500/19.667 Punkte Unterstützungsmarken: 18.756/18.930/19.103/19.300 Punkte Der DAX® eröffnete mit einem Gap nach oben. Der Leitindex pendelte im Bereich der 19.400 Punkte-Marke hin und her. Gelingt der Ausbruch über die Widerstandsmarke von 19.500 Punkten eröffnet sich die Chance auf eine Erholung bis 19.667 Punkte. Unterstützung findet der Index bei der Marke von 19.300 Punkten. Der RSI-Indikator mit einem Wert über 90 deutet an, dass der Leitindex überkauft ist, und signalisiert somit ein Verkauf-Signal. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 06.08.2024 – 25.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 05.11.2018 –25.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 103,93* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 98,45** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 107,17*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.11.2024; 17.00 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 8,08* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 6,00* 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 7,66* 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 7,98* 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.11.2024; 17.00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.