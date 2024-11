GNW-Adhoc: Bitwise nennt XRP ETP um - Ripple investiert in das Produkt

^* Bitwise nennt europäische Produktpalette um und beginnt mit physischem XRP

ETP * Ripple kündigt Investment in Bitwise Physical XRP ETP an 27. November 2024, Frankfurt. Bitwise Asset Management (https://bitwiseinvestments.com/eu) gibt bekannt, dass es sein börsengehandeltes europäisches XRP-Produkt (Ticker GXRP; ISIN DE000A3GYNB0) im Rahmen eines umfassenden Rebrandings seiner europäischen Produktpalette umbenannt hat. In diesem Zusammenhang hat Ripple, ein führender Anbieter von Infrastruktur für digitale Vermögenswerte, angekündigt, dass es in das Bitwise Physical XRP ETP (ehemals ETC Group Physical XRP) investieren wird. XRP ist mit einer Marktkapitalisierung von über 80 Milliarden US-Dollar das fünftgrößte Krypto-Asset der Welt. Die Kryptowährung hat aufgrund der wachsenden Anwendungsfälle des XRP-Ledgers (XRPL), insbesondere in Bereichen wie grenzüberschreitende Überweisungen, institutionelles DeFi und Tokenisierung in der realen Welt, hat einen Popularitätsschub erfahren. Die Blockchain- Technologie XRPL ist bekannt für ihre Geschwindigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit - sie verfügt daher über für die wichtige Anwendergruppe der Finanzdienstleister bedeutende Eigenschaften. Europäische Anleger können über das von Bitwise (ehemals ETC Group) im Jahr 2022 mit Genehmigung des Basisprospekts durch die deutsche Finanzaufsichtsbehörde aufgelegte und zu 100 % physisch hinterlegt GXRP ETP in XRP investieren. Hunter Horsley, CEO und Mitgründer von Bitwise, kommentiert: "XRP und der XRP Ledger gehören zu den bekanntesten und vertrauenswürdigsten Blockchains in der Kryptowelt. Mit seiner über 10-jährigen Erfolgsgeschichte in Sachen Zuverlässigkeit und gleichzeitig ständig erweiterten Fähigkeiten ist XRPL einzigartig. Wir freuen uns, mit dem Bitwise Physical XRP ETP (GXRP) Anlegern über ein institutionellen Anforderungen genügendes Qualitätsprodukt den Zugang zu diesem digitalen Asset zu bieten." Brad Garlinghouse, CEO von Ripple, betont: "Die weltweite Nachfrage nach Engagements in der Krypto-Anlageklasse ist 2024, angeheizt durch ein wachsendes Interesse an kryptogestützten Anlageangeboten, sprunghaft angestiegen. Da das regulatorische Umfeld für Kryptowährungen in den USA endlich klarer wird, dürfte sich dieser Trend noch beschleunigen und die Nachfrage nach Krypto-ETPs wie dem Bitwise Physical XRP ETP weiter steigen. Als eines der am höchsten bewerteten, liquidesten und nutzungsorientiertesten digitalen Assets steht XRP an der Spitze dieser Dynamik und ist ein Eckpfeiler für diejenigen, die Zugang zu Werten suchen, die beständig sind und einen realen Nutzen haben." Bitwise verzeichnete im Jahr 2024 ein starkes Wachstum und überschritt kürzlich die Marke von 10 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen. Das Unternehmen hat im August mit der ETC Group den führenden europäischen ETP-Emittenten übernommen und wird sein europäisches ETP-Portfolio umbenennen. Gleichzeitig wird Bitwise seine Geschäftstätigkeit in Europa strategisch ausbauen. Bitwise plant die Einführung weiterer erstklassiger Krypto-ETPs. Dazu zählt das Bitwise Aptos Staking ETP, das seit dem 19. November 2024 an der SIX Swiss Exchange gehandelt wird. In den USA wurde ein Börseprospekt (S-1 Formular) für einen XRP Spot ETF eingereicht. - Ende - Das Produkt im Überblick +--------------+--------------------------+ | ETP Name | Bitwise Physical XRP ETP | +--------------+--------------------------+ | Börsenkürzel | GXRP | +--------------+--------------------------+ | ISIN | DE000A3GYNB0 | +--------------+--------------------------+ | WKN | A3GYNB | +--------------+--------------------------+ | TER | 1,95% p.a. | +--------------+--------------------------+ Weitere Informationen über GXRP finden Sie auf der Produktseite (https://etc- group.com/products/etc-group-physical-xrp/). Die vollständige Produktliste mit allen Börsennotierungen und Handelsinformationen finden Sie hier (https://etc-group.com/products/). Über Bitwise Bitwise ist einer der weltweit führenden, auf Kryptowährungen spezialisierten Vermögensverwalter. Tausende von Finanzberatern, Family Offices und institutionellen Anlegern auf der ganzen Welt haben sich mit uns zusammengetan, um die Chancen von Kryptowährungen zu verstehen und zu nutzen. Seit 2017 hat Bitwise eine Erfolgsbilanz bei der Verwaltung einer breiten Palette von Index- und aktiven Lösungen über ETPs, separat verwaltete Konten, Privatfonds und Hedge-Fonds-Strategien aufgestellt - sowohl in den USA als auch in Europa. In Europa hat Bitwise (ehemals ETC Group) in den vergangenen vier Jahren eine umfangreiche und innovative Reihe von Krypto-ETPs entwickelt, beispielsweise Europas größtes und liquidestes Bitcoin-ETP oder das erste diversifizierte Krypto-Basket-ETP, das einen MSCI Digital Assets-Index nachbildet. Diese Familie von Krypto-ETPs ist in Deutschland domiziliert und von der BaFin zugelassen. Wir arbeiten ausschließlich mit renommierten Unternehmen aus der traditionellen Finanzbranche zusammen und stellen sicher, dass 100 % der Vermögenswerte sicher und offline (Cold Storage) bei regulierten Verwahrern gelagert werden. Medienkontakt: SCHWARZ Financial Communication Frank Schwarz Tel.: +49 611 580 29290 schwarz@schwarzfinancial.com Important information This article does not constitute investment advice, nor does it constitute an offer or solicitation to buy financial products. This article is issued by Bitwise Europe GmbH ("BEU"), a limited company domiciled in Germany, for information only and in accordance with all applicable laws and regulations. BEU gives no explicit or implicit assurance or guarantee regarding the fairness, accuracy, completeness, or correctness of this article or the opinions contained therein. It is advised not to rely on the fairness, accuracy, completeness, or correctness of this article or the opinions contained therein. Please note that this article is neither investment advice nor an offer or solicitation to acquire financial products or cryptocurrencies. Before investing in crypto Exchange Traded Products ("ETPs"), potential investors should consider the following: Potential investors should seek independent advice and consider relevant information contained in the base prospectus and the final terms for the ETPs, especially the risk factors. ETPs issued by BEU are suitable only for persons experienced in investing in cryptocurrencies and risks of investing can be found in the prospectus and final terms available on www.etc-group.com (http://www.etcgroup.com/). The invested capital is at risk, and losses up to the amount invested are possible. ETPs backed by cryptocurrencies are highly volatile assets and performance is unpredictable. Past performance is not a reliable indicator of future performance. The market price of ETPs will vary?and they do not offer a fixed income or match precisely the performance of the underlying cryptocurrency. Investing in ETPs involves numerous risks including general market risks?relating to underlying, adverse price movements, currency, liquidity, operational, legal and regulatory risks. °