Videoanalyse 11.08.2025

Ethereum schwächelt kurz: Warum der Rückgang nicht dramatisch ist

onvista · Uhr

Starker Anstieg, dynamische Bewegung! Heute geht’s bei Ethereum zwar leicht nach unten, aber warum das kein Grund zur Panik ist, erklärt Martin in der aktuellen Videoanalyse.

