Coinbase Aktie über 300-Dollar-Marke – Bitcoin steuert erneut auf 100.000 Dollar zu

Die Aktie der US-amerikanischen Handelsplattform Coinbase konnte sich am späten Mittwochabend zuletzt über der 300-Dollar-Marke behaupten. Da die Börsenpforten an der Wall Street feiertagsbedingt wegen „Thanksgiving“ geschlossen bleiben, dürfte folgerichtig auch Impulse für den Bitcoin Kurs fehlen.Nach dem Anstieg bis auf zwischenzeitlich über 97.000 Dollar knickt der Bitcoin am Donnerstagmorgen zunächst wieder ein. Der Respekt vor der Schallmauer von 100.000 Dollar bleibt weiterhin groß.

Anleger müssen weiterhin auf sechsstellige Preisniveaus warten

Der Sprung in die Sechsstelligkeit wäre insbesondere aus mentaler Sicht ein Befreiungsschlag erster Güte. Aus fundamentaler Perspektive dürften die Börsenampeln nach wie vor auf Grün stehen. Lediglich die technische Sicht könnte dem Bitcoin Kurs abermals vor Herausforderungen stellen. Die 100.000-Dollar-Marke dürfte weiterhin insbesondere aus psychologischer Sicht als Bollwerk fungieren. Anleger könnten sich an besagter Schlüsselmarke zudem ein persönliches Ziel gesetzt haben. Gewinnmitnahmen bleiben angesichts des beachtlichen Kursniveaus somit verlockend. Die Investoren bleiben hin- und hergerissen zwischen der Hoffnung auf neue Kursrekorde und dem Gedanken, ihre Gewinne zu versilbern.