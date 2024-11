Schlag den Blogger

https://www.anlegerclub.de/Digitale-Bloggerlounge



Wer kennt sich in Sachen Börse, Blockchain & Co. besser aus – Du oder Deutschlands bekannteste Finanzblogger? Teste dein Finanzwissen und tritt beim exklusiven Live-Börsen-Quiz gegen Christian W. Röhl, Lars Erichsen, Tim Schäfer & Co. an. Neben jeder Menge Erfahrung gibt es auch attraktive Preise zu gewinnen!



So funktioniert das Live-Börsen-Quiz

Am Donnerstag, den 12. Dezember 2024, führt unser Moderator Richard „Richy“ Dittrich ganz im Stile eines Pub-Quiz‘ durch den Abend und stellt knifflige Fragen von A wie Aktien bis Z wie Zertifikate. Dabei trittst Du als Einzelkämpfer an und wetteiferst mit allen anderen Teilnehmern und den Finanzbloggern um die meisten richtigen Antworten.



Das gibt es zu gewinnen:



1× 5g Goldbarren, 1200 ml Stanley Quencher H2.0 und Börse Stuttgart Überraschungspakete

5× 1200 ml Stanley Quencher H2.0 und Börse Stuttgart Überraschungspakete

10x Börse Stuttgart Überraschungspakete