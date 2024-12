Dieses Jahr lege ich mir keine Aktie unter den Weihnachtsbaum

In den letzten Jahren habe ich mir stets eine Aktie unter den Weihnachtsbaum gelegt. Meine Mission war dabei eigentlich immer relativ einfach: Ich kaufte mir, was ich schon immer haben wollte. Mal teure Aktien, die jedoch im Begriff sind, eigentlich sehr beständig zu steigen. Und mal auch einfach eine Dividendenaktie, die einfach zu günstig erschien.

In diesem Jahr sieht mein Plan etwas anders aus. Ich lege mir keine Aktie unter den Weihnachtsbaum. Gerne verrate ich dir auch wieso. Und unter welchen Umständen du das gegebenenfalls nicht tun solltest.

Dieses Jahr: Keine Aktie für den Weihnachtsbaum

Das Börsenjahr 2024 ist bei mir in vielerlei Hinsicht transformativ gewesen. Durch die guten Performances vieler Aktien und auch Indizes ist mein Depot regelrecht explodiert. Das heißt: Ich bin heute woanders, als noch zu Anfang des Jahres. Zum Glück. Oder, besser: Eigentlich nur die logische Folge. Trotzdem verspüre ich einfach keinen Druck mehr, gerade jetzt akut zu investieren.

Das war in den letzten Jahren anders. Damals gab es noch die Aktien, die ich unbedingt gebraucht habe. Mein Portfolio fühlte sich nicht vollständig an. Mit diesem Druck und dieser „Bürde“ bin ich an mein Vorhaben gegangen, um eine ideale Aktie für unter den Weihnachtsbaum ausfindig machen zu können.

Eines möchte ich gerne nachschieben: Das war nicht verkehrt. Im Dezember habe ich mir immer besonders die Zeit genommen, einen letzten finalen Kauf zu tätigen. Gewissermaßen, um das jeweilige Börsenjahr ausklingen zu lassen. Allerdings bin ich der Meinung, dass ich das jetzt, nach diesem Jahr 2024, definitiv nicht benötige.

Es hängt aber auch mit einer anderen Transformation zusammen. Im Jahr 2024 ist in mir der Entschluss gereift, zukünftig bedeutend weniger und selektiver zu investieren. Auch vor diesem Hintergrund und im Hinblick auf mein nicht gerade kleines Depot möchte ich gerade jetzt nicht investieren. Es gäbe günstige Chancen, keine Frage. Das REIT-Segment ist beispielsweise noch ausgebombt. Auch viele kleinere Aktien im Small- und Midcap-Segment sehen noch immer attraktiv aus. Aber ein NASDAQ 100, der 2024 um 25 % gestiegen ist, ist für mich nicht mehr die ideale Ausgangslage. Deshalb übe ich mich jetzt lieber in Geduld. Wohlwissend, dass ich ein Depot habe, das für meine derzeitigen Ansprüche groß genug ist.

Was ich dir damit eigentlich sagen will

So schön mein Gedankentagebuch zu einer Aktie unter dem Weihnachtsbaum auch ist: Dir bringt das vermutlich reichlich wenig. Ich möchte dich heute nicht dazu bringen, es mir gleich zu tun. Auch nicht dazu, das nicht zu tun. Sondern ich möchte einfach mit dir teilen, wie ich über mein Portfolio denke und welche Schwerpunkte ich lege.

Es ist für mich im Moment nicht mehr wichtig, regelmäßig zu investieren. Aus den bereits genannten Gründen rund um mein eigenes Portfolio. Wenn du mich fragst, ist das ein wichtiger Prozess in der (Weiter-)Entwicklung als Investor. Es darf diesen Punkt geben, indem man einfach auch mal zufrieden ist. Keinen Druck verspürt. Und man sollte einem Imperativ oder einer Regelmäßigkeit auch nicht nachgeben.

Aber meine Situation muss nicht auf dich zutreffend sein. Wenn du gerade noch aktiv dabei bist, dein Portfolio zu errichten, kannst du dir selbstverständlich eine Aktie unter den Weihnachtsbaum legen. Es gibt auch hier und heute noch viele günstige Chancen. Die Themen Immobilien, Small- Caps, Nebenwerte und auch ausgewählte Midcaps können attraktive Chancen kreieren. Wenn ich jetzt investieren wollte, würde ich mich auf diese Segmente konzentrieren.

