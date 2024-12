Swiss Life will heute auf dem Investorentag neue strategische Ziele für die kommenden drei Jahre vorstellen. Das Unternehmensprogramm „Swiss Life 2027“ legt den Schwerpunkt auf eine noch stärkere Kundenorientierung, eine verbesserte Beratung und eine gesteigerte operative Effizienz.

Ausbau der Kundenbeziehungen: Sowohl bestehende als auch neue Kundengruppen sollen verstärkt angesprochen werden. Das Produkt- und Dienstleistungsangebot wird erweitert.

Stärkung der Beratung: Das Beratungsnetz wird ausgebaut und die Beraterinnen und Berater durch digitale Tools unterstützt.

Steigerung der operativen Effizienz: Durch den Einsatz von Technologie und Automatisierung sollen Prozesse optimiert werden.

Zudem hat sich Swiss Life hat ehrgeizige finanzielle Ziele gesetzt.

Fee-Ergebnis: Bis 2027 soll das Fee-Ergebnis auf über eine Milliarde Franken gesteigert werden.

Das Fee-Ergebnis bezeichnet den Anteil am Unternehmensgewinn, der aus wiederkehrenden Dienstleistungsentgelten (Fees) generiert wird. Im Kontext von Versicherungen sind Fees in der Regel Provisionen, Beratungsgebühren oder Verwaltungsgebühren, die ein Kunde an das Unternehmen zahlt. Diese Einnahmen sind oft stabiler als klassische Zinserträge und können zu einem kontinuierlichen Cashflow beitragen.