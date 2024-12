Die in den vergangenen Tagen gestartete Jahresendrally hat den Dax erstmals in seiner Geschichte über 20.000 Punkte katapultiert. Gleich am Vormittag übersprang das deutsche Börsenbarometer diese psychologisch wichtige Marke und kletterte bis auf 20.038 Zähler. Mit einem Plus von 0,42 Prozent auf 20.016 Punkte ging es schließlich aus dem Handel.

Aktuell steht nun ein sattes Plus von 19,5 Prozent seit Jahresbeginn zu Buche, was nach dem Jahr 2023 - da hatte der Dax um 20,3 Prozent zugelegt - auf ein weiteres starkes Börsenjahr hinauslaufen dürfte. "Eine außerordentlich gute Entwicklung, erst recht, wenn man die Unsicherheitsfaktoren, Krisen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der vergangenen 24 Monate betrachtet", resümierte Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets.

Anleger, die deutsche Aktien wegen der Herausforderungen hierzulande zuletzt gemieden haben, könnten jetzt laut Maximilian Kunkel, Chefstratege für UBS Deutschland, wieder aufmerksam werden. Weiter sinkende Zinsen, moderate Bewertungen und "die Hoffnung auf eine wirtschaftsfreundliche Regierung in Deutschland" könnten den hiesigen Aktienmarkt weiter stützen.

Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen legte um 0,56 Prozent auf 26.450,55 Punkte zu. Europaweit wurden ebenfalls überwiegend Gewinne verbucht. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,66 Prozent auf 4.878 Punkte und ein ähnliches Plus wurde auch in London verbucht. In der Schweiz schloss der SMI knapp im Plus. In den USA erreichte die technologielastige Nasdaq-Börse zum Handelsschluss in Europa ein weiteres Rekordhoch, während der Dow Jones Industrial an der New Yorker Wall Street moderat nachgab.

Siemens Energy: Kursrückgang nach starkem Aufschwung

Gewinnmitnahmen sind auch nach der jüngsten Rally nach wie vor kaum zu beobachten. Allenfalls beim Dax-Favoriten Siemens Energy könnten Anleger Kasse machen, der Kurs des Energietechnikkonzerns hat sich 2024 mehr als vervierfacht. Am Dienstag gab er um rund 0,5 Prozent nach.

Kursbewegungen gibt es nach strategischen Aussagen von Analysten im Automobilsektor. Mit UBS und der Barclays Bank haben sich gleich zwei Investmenthäuser negativ zu Mercedes-Benz geäußert. Deren Aktien verloren circa 2,5 Prozent. Die Wertpapiere von BWM sanken um knapp 0,1 Prozent.

Barclays stuft ab: Porsche-Aktie fällt

Bei Porsche AG steht einem positiven Kommentar der Barclays Bank eine Abstufung auf "Neutral" durch UBS gegenüber. Die Anteile des Autoherstellers gaben um knapp 0,6 Prozent nach.

In der zweiten Reihe verteuerten sich Hochtief um rund 7,1 Prozent. Die Bank of America riet zum Kauf der Papiere des Baudienstleisters. Eine Kaufempfehlung von UBS für Hugo Boss trieben die Papiere des Modekonzerns um fast 6,1 Prozent nach oben.

(mit Material von dpa-AFX)