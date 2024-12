FireMon verbessert das Richtlinienmanagement für EU NIS2- und DORA-Compliance

Neue Updates optimieren Compliance, stärken Cybersicherheit-Resilienz und mindern Risiken.

FireMon, das führende Unternehmen für die Verwaltung von Netzwerksicherheitsrichtlinien (NSPM), das Transparenz, Kontrolle, Agilität und Automatisierung in die Cloud- und Hybrid-Netzwerkinfrastruktur von Unternehmen bringt, hat wichtige Erweiterungen seiner Firewall-Richtlinienmanagement-Lösungen angekündigt, um sie an EU-Vorschriften, einschließlich Network and Information Security Directive 2 (NIS2) und Digital Operational Resilience Act (DORA), anzupassen. Diese Rahmenwerke stärken die Cybersicherheit in wichtigen Sektoren wie dem Finanz- und Gesundheitswesen, um die Resilienz gegen digitale Störungen zu gewährleisten.

NIS2 schreibt strenge Cybersicherheitsmaßnahmen für mittlere und große Organisationen in kritischen Sektoren vor und verlangt Praktiken wie die schnelle Meldung von Vorfällen, Risikomanagement und Rechenschaftspflicht auf Vorstandsebene. DORA legt speziell für Finanzinstitute, darunter Banken, Versicherungen und Cloud-Anbieter, Standards für die operative Resilienz fest. Beide Verordnungen legen den Schwerpunkt auf ein vorausblickendes Risikomanagement und zwingen die Unternehmen, robuste Sicherheitsstrategien zur Stärkung ihrer betrieblichen Integrität einzuführen.

Die aktualisierten Firewall-Richtlinienmanagementlösungen von FireMon bieten eine zentrale Kontrolle über Sicherheitsrichtlinien in verteilten IT-Umgebungen. Die Single-Pane-Plattform ermöglicht es IT-Teams, Firewall-Richtlinien nahtlos zu überwachen, zu verwalten und zu optimieren, und gewährleistet dabei Transparenz und standardisierte Durchsetzung in On-Premises-, Cloud- und Hybrid-Netzwerken.

Die Updates optimieren auch die Compliance-Audits und Reporting-Prozesse, die sowohl für NIS2 als auch für DORA wesentlich sind. Die kontinuierliche Compliance-Überwachung von FireMon bewertet Firewall-Konfigurationen im Hinblick auf regulatorische Standards und interne Richtlinien, während die automatisierte Berichterstattung eine umfassende, prüfungsreife Dokumentation liefert. Dies reduziert die Arbeitsbelastung der IT-Teams und ermöglicht eine zeitnahe und genaue Berichterstattung an die Aufsichtsbehörden.

Die fortschrittlichen Risikoanalyse-Tools von FireMon helfen Organisationen, risikobehaftete Konfigurationen zu identifizieren, wie etwa übermäßig permissive Regeln oder verdeckte Richtlinien, die Schwachstellen offenlegen könnten. Durch kontinuierliche Risikobewertungen wird sichergestellt, dass Firewall-Konfigurationen den regulatorischen Standards entsprechen, während Empfehlungen zur Optimierung von Richtlinien dazu beitragen, unnötige Angriffsflächen zu minimieren und so die Sicherheit und Compliance zu verbessern.

Im Falle eines Sicherheitsvorfalls bietet FireMon Echtzeit-Einblicke in die Firewall-Konfigurationen, um eine schnelle Bewertung und Reaktion zu ermöglichen. Diese Funktion hilft Unternehmen, die strengen Zeitvorgaben von NIS2 und DORA für die Meldung von Vorfällen einzuhalten, und ermöglicht schnelle, fundierte Maßnahmen in kritischen Situationen.

