DAX® - Erstmals über 20.000 Punkten!

Der DAX® setzt seinen Börsenlauf seit dem „bullishen“ Ausbruch aus der Korrekturflagge der vorangegangenen Wochen fort. Dabei haben die deutschen Standardwerte erwartungsgemäß den nächsten Meilenstein erreicht: Erstmals in der Geschichte schloss das Aktienbarometer über der Marke von 20.000 Punkten. Das Kursziel aus der o. g. Flagge lässt sich auf rund 20.200 Punkte veranschlagen. Zusammen mit den Fibonacci-Projektionen – abgeleitet aus der Korrektur von Mai bis Anfang August bzw. der Atempause von Oktober/November – bei 20.004/20.047 Punkten entsteht knapp oberhalb der 20.000er-Zone eine wichtige Anlaufzone. Wenngleich auch der Faktor Saisonalität – Stichwort: „starkes Jahr, starker Dezember“ – für Rückenwind sorgt, müssen wir nach vier extrem guten Handelstagen doch etwas Wasser in den Wein gießen. Gestern wurde die erste Tageskerze vollständig oberhalb des oberen Bollinger Bandes (akt. bei 19.860 Punkten) ausgeprägt (siehe Chart). Das ist oftmals ein Indiz für eine kurzfristige Übertreibung. Die obere Begrenzung des Volatilitätsindikators bietet sich entsprechend als Absicherung für kurzfristige Tradingpositionen an. Unter strategischen Gesichtspunkten ist dagegen das alte Allzeithoch bei 19.675 Punkten als Stop-Loss prädestiniert.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

