DAX® - Zweiter Fabeljahrgang in Folge

Damit kommen wir nach Deutschland: Obwohl der DAX® sowohl bei der Aufwärtsdynamik als auch bei der Anzahl neuer Rekordstände nicht ganz mit den US-Pendants Schritt halten konnte, so fielen die letzten beiden Jahre doch auch hierzulande sehr, sehr gut aus. Aus Sicht der Candlestickanalyse schlägt sich diese Entwicklung in zwei dynamischen „weißen Blöcken“ ohne nennenswerte Schatten nieder. D. h. die letzten beiden Jahre starteten jeweils nahe des Jahrestiefs, um dann praktisch auf dem Jahreshoch aus dem Handel zu gehen. Psychologisch nicht das schlechteste Kursmuster, welches zusammen mit diversen neuen Allzeithochs (20.038 Punkte) die grundsätzliche Aufwärtstendenz der deutschen „blue chips“ untermauert. Im „uncharted territory“ definiert die Trendlinie, welche die Hochs von 2007 und 2015 verbindet, eine der wenigen verbliebenen Anlaufziele. Im neuen Jahr wird dieser Trend bis auf 21.186 Punkte ansteigen. Unter Risikogesichtspunkten stecken zwei verschiedene Fibonacci-Projektionen (17.759/17.219 Punkte) einen ersten Auffangbereich ab. Charttechnisch noch bedeutender ist das Vorjahreshoch bei 17.000 Punkten, welches es im Sinne eines strategischen Stop-Loss in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten gilt.

DAX® (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.