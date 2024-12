Heute wird es wichtig in den USA. Händler erwarten die Zahlen zum großen monatlichen US Arbeitsmarkt-Bericht. Das Ergebnis könnte heute über Gewinne und Verluste am Ende des Tages entscheiden.

Im Fokus steht heute ein Unternehmen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, dessen Aktie seit Jahresbeginn um mehr als 500 Prozent zugelegt hat. Hier scheint es kein Halten zu geben, Martin analysiert die Lage.

Auch die beiden heftig abgestraften Unternehmen Lululemon und Ulta Beauty scheinen in der Gunst der Anleger wieder klar zu steigen. Beide hatte circa 50 Prozent an Wert verloren, zeigen inzwischen aber wieder dynamische Rallys im Kurs. Bei beiden Unternehmen geht die starke Bewegung nach gestrigen Zahlen weiter. Wie stehen die Chancen, die alten Hochs wieder zu erreichen? Darum geht es heute in der Live-Sendung.

