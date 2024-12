Diese Dividende sichere ich mir 2025!

Auch das Jahr 2025 wird das Jahr für so manche spannende Dividende. Ob im DAX oder international: Es ist und bleibt einfach wichtig, dass man als Investor starke Unternehmen mit profitablen Geschäftsmodellen erwirbt. Beziehungsweise, deren Anteile. Nur das sicher einem eine attraktive und zeitlose Ausschüttung.

Im kommenden Jahr 2025 werde ich mir eine spannende Dividendenaktie ins Depot legen. Deren Dividende ist adelig, sogar königlich. Und mit 3,2 % Dividendenrendite glaube ich, dass allmählich ein guter Zeitpunkt gekommen sein dürfte, um zu investieren.

Die königliche Dividende, die ich 2025 kaufe!

Die Aktie, um die es heute geht, ist nämlich die von Johnson & Johnson (WKN: 853260). Falls du mit dem Namen nichts anfangen kannst: Hierbei handelt es sich um einen US-amerikanischen Produzenten von Hygiene-Gütern und auch pharmazeutischen Produkten. Der Produkt-Kosmos ist überaus diversifiziert. Unter anderem gehören Bebe, Dolormin, Listerine, Olynth, Penaten, aber auch so etwas wie nicorette dazu. Neben vielen, wirklich vielen weiteren Produkten.

Das ist gleichzeitig das für mich stabile Fundament für eine nachhaltige Dividende. Mit solchen Produkten besitzt Johnson & Johnson eine starke und defensive Ausgangslage. Vielleicht greift in schwierigeren Zeiten der eine oder andere Verbraucher mal anstatt zu Listerine zu einem günstigen Discounter-Produkt. Aber das Alltagsgeschäft ist weitgehend defensiv und unzyklisch.

Das sehen wir auch an der Dividende. Seit nunmehr 62 Jahren erhöht das Management jährlich die eigene Dividende je Aktie. Eine definitiv attraktive Ausgangslage. Vor allem, wenn wir bedenken, dass Johnson & Johnson bei einer derzeitigen vierteljährlichen Zahlung von 1,24 US-Dollar auf die besagten 3,2 % Dividendenrendite kommt. In diesem Jahr ist die Ausschüttungssumme je Aktie von 1,19 US-Dollar auf das jetzige Niveau erhöht worden. Das entspricht wiederum einem Wachstum von 4 % im Jahresvergleich.

Johnson & Johnson ist damit ein starker Dividendenkönig, dessen 3,2 % Dividendenrendite für mich jetzt durchaus attraktiv wirken. Das bereinigte Ergebnis je Aktie dürfte im Geschäftsjahr 2024 voraussichtlich bei ca. 10 US-Dollar liegen. Bei einem Ausschüttungsverhältnis von ca. 50 % sehe ich auch hier reichlich Stabilität.

Vereinzelte Baustellen, aber eine günstige Bewertung!

Johnson & Johnson mag derzeit vereinzelte Baustellen besitzen. So steht unter anderem ein auf Talk basierendes Babypuder im Verdacht, krebserregend zu sein. Das wird selbstverständlich auch juristisch aufgearbeitet. Allerdings schaffen solche Schlagzeilen einen Dip, der eine attraktive und hohe Dividende für das Jahr 2025 schafft.

Die Aktie von Johnson & Johnson wird zudem mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von gerade einmal 15,5 gehandelt. In der Pipeline des Unternehmens stecken noch vielversprechende neue Produkte. Unter anderem mit OTTAVA ein chirurgischer Roboter, der möglicherweise Konkurrenz zu Intuitive Surgical bedeuten könnte. Es besteht daher durchaus das Potenzial, dass Johnson & Johnson bereits mittelfristig wieder in eine attraktive Wachstumsspur zurückfindet und zu neuer Stärke emporsteigt.

Ich jedenfalls nutze die günstige Gelegenheit, um mir königliche 3,2 % Dividende im kommenden Jahr 2025 zu sichern. Ob du das auch tun möchtest, ist selbstverständlich eine andere Frage. Aber ich glaube, dass der Mix aus einer günstigen Bewertung, einer starken Dividende und der Möglichkeit für einen Turnaround im jetzigen und teilweise teuren Markt sehr selten geworden ist.

Der Artikel Diese Dividende sichere ich mir 2025! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann.

Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Johnson & Johnson.

Aktienwelt360 2024